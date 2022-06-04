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منظمات حقوقية ترفض استحواذ ماسك على «تويتر»
منظمات حقوقية ترفض استحواذ ماسك على «تويتر»
5 يونيو 2022 02:44

سان فرانسيسكو (أ ف ب) 

وحّدت منظمات أميركية غير حكومية تعنى بحقوق الإنسان جهودها سعياً إلى الحؤول دون شراء الملياردير إيلون ماسك «تويتر» خشية أن يسمح بنشر محتويات تحضّ على الكراهية والعنف على المنصة.
وقالت المديرة التنفيذية لجمعية «أكاونتبل تيك» نيكول غيل في بيان: «إذا لم نمنع هذه العملية، فسوف يوفر (ماسك) منبراً للغوغائيين والمتطرفين، الذين يحرضون على الكراهية والعنف والمضايقة».
ودعت الجمعيات المعنية الجهات الناظمة إلى أن «تدرس بتمعّن» المشروع المثير للجدل لرئيس شركة تيسلا، الذي يعاني مشاكل عدة أصلاً مع هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية.

تويتر
إيلون ماسك
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