«ستاربكس» تواجه احتجاجات عمالية

نيويورك (د ب أ)

قدمت نقابة العمال في شركة سلسلة مقاهي «ستاربكس» الأميركية شكوى، تتهم فيها الشركة بإغلاق مقهى نقابي مؤخراً بشكل غير شرعي، مما يصعد الخلافات بين سلسلة المقاهي والحركة العمالية التي انتشرت سريعاً عبر متاجر الشركة.

حيث اتهم اتحاد العمال، «ستاربكس» بانتهاك قانون العمل الاتحادي بالإعلان أنها ستغلق بشكل دائم متجر «إيثاكا» في نيويورك وزعمت أنه جاء رداً على نشاط نقابة العمال.

وأوضحت «ستاربكس» أن الإغلاق لم يكن متعلقاً بنشاط النقابة، لكنه

متعلق بالمنشآت والموظفين وقضايا «الوقت والحضور» في المتجر.