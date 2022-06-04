نورة الزعابي: فخورة بدعم القيادة

هناء الحمادي (أبوظبي)

إيجابية لأبعد الحدود، متفائلة ومهتمة بتطوير قدراتها. رسمت لنفسها خطة من أجل تحقيق طموحاتها، وجابهت التحديات واجتازت الحواجز، وترى أن الفتاة الإماراتية مؤهلة لدخول المجالات كافة.

نورة الزعابي بكالوريوس إعلام تخصص علاقات عامة من جامعة الشارقة، حصلت على أفضل مشروع تخرج في كلية الاتصال، ونالت شهادة «رواد السعادة»، وهي منسق عام في مجلس شباب بلدية رأس الخيمة، وشاركت في كتابة وتلحين أوبريت «أنا إماراتي» في جامعة الإمارات وأوبريت «ساعة صفر» في جامعة الشارقة. شاركت في منتديات الإعلام، وتخرجت في الدورة الرابعة من برنامج «القيادات الإعلامية الشابة» لعام 2022 .

تقول نورة الزعابي: منذ البداية كان هدفي التميز والبحث عن الجديد في مجال الإعلام، ووجدت الفرصة مناسبة للانضمام إلى «برنامج القيادات الإعلامية الشابة»، حيث تخرجت مع 100 شابة من 18 دولة عربية، واكتسبت المزيد من الخبرات والمهارات التي صقلت شخصيتي. وانضمت الزعابي إلى فريق أكاديمية الإعلام الجديدة كمديرة المواهب، وتضيف: كانت تجربة جديدة تحتاج إلى المزيد من العطاء وصقل مواهب الجيل الجديد، وكلي أمل بأن أساهم في تطوير قدرات الشباب الذين يحتاجون إلى الدعم والتشجيع.

تحمل المسؤولية

وتقول: مشاركتي في القيادات الإعلامية الشابة كانت من أكثر التجارب المميزة، حيث اكتسبت الخبرة من أكبر المؤسسات الإعلامية مثل رويترز وسكاي نيوز، وخلال البرنامج كانت هنالك ورش تدريب وصقل مهارات. وتؤكد أن كل النجاحات التي حققتها الإماراتيات جاءت بفضل دعم القيادة الرشيدة التي تضع الشباب في صدارة أولوياتها، مع تهيئة الأجواء والفرص أمامهم للنجاح والإبداع والتميز والابتكار، والاستثمار في قدراتهم لتعزيز دورهم في مسيرة التنمية للخمسين عاماً المقبلة. وتشير إلى أنها فخورة باهتمام معالي شما بنت سهيل المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب، فقد رسخت معاليها مفهوم الحرص على التميز وتعزيز التطور والإبداع وتنمية القدرات لدى الفئات الشبابية المختلفة.. واختتمت نوره حديثها قائلة: تعلمتُ تحمل المسؤولية الوطنية بالعلم والمعرفة والتكنولوجيا، انطلاقاً من المكانة المرموقة للوطن الغالي الذي قدم النموذج الملهم في صناعة المستقبل وتحقيق القفزات التنموية.

مواهب

نورة الزعابي تملك عدة مواهب، فهي شاعرة وملحنة ومذيعة بث مباشر ومعدة برامج في إذاعة رأس الخيمة. وخلال معرض إكسبو 2020، شاركت في جناح المؤسسة الاتحادية للشباب، والذي سلط الضوء على قصص النجاح.