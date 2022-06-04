جني المشمش.. "مواسم عيد"

ساسي جبيل (تونس)

انطلق منذ أيام موسم جني المشمش في تونس، ومنها محافظة القيروان. وفي زيارة إلى مدينة حاجب العيون، التقت «الاتحاد» عدداً من أصحاب الاختصاص الذين يعتبرون هذه المناسبة عيدا للحصاد وتعرفنا منهم على هذه الثمرة وفوائدها وتحديات زراعتها.

فترة عيد

أكد محمد السعيدي الكز، تاجر غلال، أن نفقات الأسمدة والريّ والتسويق أصبحت مرتفعة مقابل بيع المشمش بسعر رخيص، ما يقلق المزارعين، موضحاً أن فترة الجني كانت عبارة عن عيد يحتفل به مزارعو المشمش لتزدهر أوضاعهم.

وذكر الفلاح أنيس الوهيبي، أن موسم جني المشمش قصير ومتعب، ومردوده قليل قياساً لحرارة الشمس وثقل الأتعاب وقساوتها. وأشار إلى أن القيروان تعدّ من أهم الجهات المنتجة للمشمش في تونس، ولاسيما في مناطق حاجب العيون والسبيخة والعين البيضاء وعين جلولة وعين بومرّة، حيث توجد عشرات الآلاف من أشجار المشمش بمختلف أنواعه، ومنها «البيوضي» و«الوردي» و«عمر العش» و«الكانانوس».

وقال: بالرغم من السعي إلى تسويق جزء مهم منه إلى البلدان المجاورة وبعض البلدان الخليجية والأوروبية، فإنّ العديد من المشاكل ما زالت تعرقل هذا القطاع المهم، والذي يتطلب العناية المتواصلة من حرث وتسميد وسقاية على امتداد فصول السنة. واعتبر أنه من المهم التفكير في الدعوة إلى تركيز وحدات إنتاج خاصة بتحويل المشمش إلى معجون يتم على ضوئه تنشيط وتفعيل الدور الصناعي والاقتصادي، وتقريب المعامل من مراكز الإنتاج. ويساهم هذا القطاع الحيوي في تشغيل عشرات الآلاف من الأيادي العاملة، ويعود بالنفع على العديد من العائلات إلى جانب المساهمة في تنمية الواردات التونسية.

فوائد ومعادن

وأوضح طبيب الجهاز الهضمي الدكتور عبدالحميد كواص، أن فوائد المشمش عديدة ومتنوعة، فلونه البرتقالي يدل على غناه بالمواد الغذائية، إذ يحتوي على مضادات الأكسدة والبيتا كاروتين والألياف الغذائية والفيتامينات والمعادن الضرورية للجسم، وأشهرها البوتاسيوم وفيتامين (ج). وهو مفيد لصحة القلب وجهاز الدوران، باعتباره غني بمضادات الأكسدة القوية، مثل فيتامين (أ)، وفيتامين (ج)، ومفيد لمحاربة الجذور الحرة وحماية الخلايا من التلف وتعزيز صحة القلب والحماية من التجلطات والسكتات. كما يحتوي على الألياف التي تساهم في تقليل نسبة الكوليسترول الضار وزيادة الكوليسترول الجيد، ويعزز صحة الشرايين ويقلل الإصابة بالجلطات.

وذكر أن بعض المعادن في المشمش مهمة لتنظيم عمل القلب وانقباض عضلته، والمساعدة على ارتخاء الشرايين والأوعية. وثمار المشمش تلعب دوراً كبيراً في تنظيم ضغط الدم، وهي غنية بالبيتا كاروتين وفيتامين (أ)، وهما من مضادات الأكسدة القوية لحماية العين وخلايا الجسم من الجذور الحرة. وتناول المشمش يساعد في التقليل من نسبة إصابة كبار السن بالضمور البقعي، كما يعزز صحة الجهاز الهضمي ويعمل على وقايته من الاضطرابات، وهو مصدر غني بالحديد ومهم جداً لفحص الهيموغلوبين وخلايا الدم الحمراء في الجسم، والوقاية من فقر الدم، بالإضافة إلى احتوائه على كميات جيدة من المعادن الضرورية لنمو العظام ووقايتها من الهشاشة. كما يجعل البشرة وردية ومشرقة، ويساعد على مقاومة علامات الشيخوخة والتجاعيد، وحمايتها من الأشعة فوق البنفسجية وتحسين مرونتها.