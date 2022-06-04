كيف نعثُر على الكائنات الفضائية؟

أبوظبي (الاتحاد)

يعتقد علماء أميركيون أن أفضل طريقة للعثور على كائنات فضائية، هي عن طريق نشر شبكة الأقمار الاصطناعية في أنحاء العالم. وقال جاكوب حق ميسرا الباحث بمعهد «بلو ماربل سبيس» للعلوم في مدينة سياتل الأميركية: إن تغطية الكوكب ومراقبته عن طريق الأقمار الاصطناعية، أفضل طريقة لاكتشاف الحقيقة حول كائنات فضائية. وأضاف أن ما سنحتاجه هو إنشاء شبكة من أجهزة الكشف في أنحاء العالم، بحيث تكون لدينا مستشعرات أرضية مزودة بتغطية عبر الأقمار الاصطناعية. وذكر موقع Female First أن معتقدات الباحثين جاءت بعد مزاعم قادة عسكريين في الولايات المتحدة أن أجساماً مجهولة الهوية قد شوهدت في السماء، في أول جلسة استماع علنية تقام لمناقشة الأجسام الطائرة المجهولة منذ عقود.