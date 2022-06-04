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7 نصائح للتركيز على التفاصيل
7 نصائح للتركيز على التفاصيل
5 يونيو 2022 02:44

ترجمة: عزة يوسف 

يفتقد بعض الأشخاص القدرة على ملاحظة التفاصيل الصغيرة والتركيز بدقة في الأعمال التي يقومون بها، ولا يبذلون جهداً في النظر إليها، إلا أنه يمكن التدرب على هذه المهارة وتطويرها من خلال بعض النصائح التي نشرها موقع Stars Insider في نسخته البريطانية.

1- التخطيط
يُعتبر التخطيط المسبق للأمور، الطريقة المثالية لتعزيز الانتباه إلى التفاصيل. إذ إنه يساعدك على معرفة ما تحتاج إلى التركيز عليه والتأكد من وضعه كأولوية في عملك أو دراستك أو مهامك المنزلية.

2- التنظيم 
تساعد كتابة قوائم بالمهام المطلوبة على التخطيط والتنظيم وتذكيرك بما يجب عليك القيام به، على المدى القريب أو البعيد. 

3- جدول زمني
إذا لم يكن لديك روتين يومي لتنفيذ المهام في المواعيد المحددة، ستجد صعوبة كبيرة في اتباع التفاصيل وملاحظة الأحداث، لذلك عليك تحديد روتين يمكنك الالتزام به في الوقت نفسه يومياً.

4- التركيز
تمتلئ حياتنا بما يشتت قدرتنا على التركيز، ما يقودنا هذا إلى عدم الانتباه إلى التفاصيل المهمة التي نقوم بها، فاحرص على تقليل عوامل التشتيت قدر المستطاع.

5- تدوين الأفكار
يُعتبر القيام بعدة مهام في الوقت نفسه، العدو الأول للاهتمام بالتفاصيل، فإذا كانت لديك عدة أعمال تريد إنجازها ووجدت نفسك مشتتاً بفكرة مهمة، ما عليك سوى تدوينها والعودة إليها لاحقاً.

6- وقت للراحة
مع انشغالات العمل ومسؤوليات الحياة، قد ينسى أو يتجنب البعض أخذ قسط من الراحة، إلا أنه يجب الحرص على استقطاع فترات للاستراحة حتى لو كانت قصيرة، وستجد أن استعدادك للتركيز على التفاصيل سيتحسن.

7- التأمل
يساعد التأمل على تصفية الذهن وتقليل مستويات التوتر، وهو مثالي لتحسين ذاكرتك حتى ولو لفترات وجيزة.

التركيز
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