أحمد العسم يكتب: صور من الألبوم

نولد عدة مرات حتى نكمل..

كلما فتحت صندوقي الخاص، خرجت ذاكرتي بحنين وتبعتني إلى تفاصيل الأيام، حيث ما كنت غصناً في شجرة سنين العائلة، تنهض بي الأحلام وأركض مسرعاً نحو ثقتي التي أجد لها المكان الذي أحببت سليماً معافىً ولا أذى. أنا المصاب بالحب العالق في وجداني لأماكن النشأة حيث المسجد والدكان والسكة، أمي التي أطرق عليها أبواب الناس فتخرج كي تحضنني سالماً.

تقدم بنا العمر وظللت أصادق الأشياء كالعطر رائحته دليل لطافتها وذائقتها الزكية، عشناها ونعيشها دائماً، هي الأكثر عمقاً والأقرب إلى النفس والأجمل في الحميمية. تشدنا اللهفة إلى الدمع والدموع، ومتى ما قررت النشفان يبس الدمع في العين، إلى حيث القلب بكمية الأشواق والحنين الجارف إلى «زمن الطيبين». في هذا الألبوم صور الغالين وأيامهم المرحة وابتسامات نابعة من حقيقة النبع والنقاء العذب، إلى معركة الأسرع في الركض على شاطئ البحر، والأحسن في حراسة مرمى الملعب. وها نحن نكبر الآن ونتغير، والسلوك يظل أجمل فينا «ليست بالشيء الهين/ إما تغرق فيها/ أو تظل تعوم في بحورها الذكريات» سبيلنا نحو حفظ أشيائنا، مرح الحياة حين نقلب صورها في الألبوم ونتذكر الخطوات وما كتبناه على كراسي السنين ومضت تأخذنا إلى لا نهاية.

في هذا الألبوم.. أيام سهرات سعيدة وليالٍ أخذتنا الصور معها سعداء. أيام وليالٍ تخلت عن الكلمة وذاب الشعر في شعور تقدم العمر، حين وجدنا كسراً لم ننتبه له وأظهرته الصورة. صور حزينة على جدار مالَ، ولم نسند عليه الحكاية. ومنازل خرجت ألفتها من أبوابها وظلت مفتوحة متآكلة بفعل الزمن أيضاً. وحياة تقف عند سدرة، لكن الأمل قائم بعودتنا إلى ذكرياتنا. بابتسامات صافية وأيادٍ ترفع للدعاء بأن «الله لا يغير علينا» وأن تقف موجة التغيير وتذهب الرياح الشديدة عكس ما نشتهي.

صورة أخيرة من الألبوم.. رحل إلى خالقٍ كريم عيسى موسى المتوفى صباح الثلاثاء 24/5/2022، الأخ والصديق الذي له صورتان على جداري القلب. والقلب الرائع دائماً، الخلوق، المتسامح، والصابر الذي يبشرك كلما حضر أو ذكرناه في موقف قوي أو مكان يحضره. رحل ذلك الصباح تاركاً الدرس والمدرسة والعمل، والفصل الأخير، مودعاً المرض وجهاز التنفس وغسيل الكلى، ماداً بصره إلى نور الله، رافعاً إصبع السبابة ذاكراً الله.

رحمه الله وداعاً

أخي وصديقي عيسى