دراسة جديدة بشأن فعالية اللقاحات ضد «كورونا»

تواصل العديد من الجامعات والمختبرات ومراكز الأبحاث العلمية إجراء تجارب ودراسات حول فعالية اللقاحات ضد فيروس كورونا المستجد رغم مرور نحو عامين على استخدام اللقاحات.

فقد توصلت دراسة حديثة إلى أن الحماية من مرض «كوفيد - 19»، المصحوب بأعراض، تبدأ في الانخفاض بعد شهر واحد من التطعيم الأولي، بينما تظل المناعة ضد المرض، المصحوب بأعراض خطيرة، مرتفعة لمدة ستة أشهر تقريباً.

في الدراسة، التي نشرت في موقع مركز بيو ميديكال للأمراض المعدية Bio Medical Central Infectious Diseases من قبل علماء في جامعة ولاية بنسلفانيا للطب، حلل الباحثون بيانات 7 ملايين شخص غير مُلقحين ومُلقحين.

تلقى الحاصلون على التطعيم جرعات من لقاحات: «فايزر-بيونتك» و«مودرنا» و«جونسون آند جونسون» المضادة لمرض «كوفيد - 19».

فحص الباحثون 18 دراسة تمت مراجعتها من قبل الأقران ونشرت في الفترة من ديسمبر 2019 إلى نوفمبر 2021، قبل ظهور متغير «أوميكرون» من فيروس كورونا الذي سيطر على أحدث موجة وبائية في الولايات المتحدة.

يتساءل الكثير من الناس، الذين تلقوا تطعيماً، إلى متى يوفر اللقاح الحماية ضد فيروس كورونا.

أكد الباحثون أن اللقاحات توفر حماية كبيرة ضد مرض «كوفيد» الناجم عن العدوى بفيروس كورونا. لكن فعالية اللقاحات تضاءلت بمرور الوقت.

كشفت نتائج الدراسة، وهي الأكبر من نوعها حتى الآن، أنه بعد التطعيم الكامل، انخفضت المناعة ضد الإصابة بفيروس كوفيد-19 من 83% بعد الشهر الأول إلى 22% بعد خمسة أشهر أو أكثر.

ومما يزيد من قيمة هذا البحث أنه تضمن بيانات عن البالغين والأطفال، الذين تتراوح أعمارهم بين 12 سنة وما فوق. ولم تتضمن الدراسة بيانات عن اللقاحات المعززة.

قالت كبيرة الباحثين الدكتورة كاثرين بولس، الأستاذة المساعدة في قسم الطب بالجامعة «من المطمئن أن نرى أن الأفراد الذين تلقوا تطعيماً ضد «كوفيد-19» حافظوا على حماية قوية ضد الاستشفاء والوفاة بمرور الوقت حتى عندما تضاءلت الفعالية ضد العدوى»، مضيفة «هناك حاجة إلى مزيد من البيانات الخاصة بالحماية من متغير أوميكرون».

وقال الباحثون إن اللقاحات ظلت فعالة بنسبة 90% ضد الأشكال الخطيرة من كورونا لمدة تصل إلى ستة أشهر. لكن انخفضت المناعة ضد المرض بسرعة أكبر للأفراد الذين يبلغون من العمر 65 عاماً أو أكبر بغض النظر عن اللقاح الذي تلقوه.

قال الدكتور بادي سينتونجو، الأستاذ المساعد في قسم علوم الصحة العامة والمؤلف الرئيسي للدراسة «يجب أن تركز الدراسات المستقبلية على إظهار كيفية استمرار حماية اللقاح في حالات الأمراض المختلفة».

أشار الباحثون أيضاً إلى أن الفعالية الإجمالية للقاحات يمكن أن تعتمد على عدة عوامل، بما في ذلك نوع اللقاح وعمر المريض والمتغيرات الناشئة والمناطق الجغرافية.

توصي العديد من الهيئات الصحية والخبراء عبر العالم بتلقي جرعات لاحقة من اللقاح مع مرور الوقت للمساعدة في تعزيز المناعة والتخفيف من خطر المرض.

وأوضح سينتونجو أن «لقاحات كوفيد ضرورية لإنهاء الوباء. وحتى عند تضاؤل فعاليتها ضد العدوى، فإنها توفر حماية أساسية ومهمة ضد المرض الشديد الذي يمكن أن يؤدي إلى دخول المستشفى».