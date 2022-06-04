المنطقة العربية تشهد ظاهرة فلكية

شعبان بلال (القاهرة)

تشهد سماء المنطقة العربية، مساء اليوم السبت، ظاهرة اقتران القمر مع الحشد النجمي «خلية النحل» في برج السرطان في مشهد بديع لمحبي عالم الفلك.

يُمكن رؤية القمر والحشد النجمي (خلية النحل في برج السرطان) متجاورين في السماء عند دخول الليل وحتى غروبهما في الحادية عشرة مساء تقريباً.

وقال أستاذ الفلك المصري الدكتور أشرف تادرس: إن رؤية هذا المشهد تحتاج إلى نظارة معظمة أو تلسكوب صغير، موضحاً أن الحشد النجمي «خلية النحل» لا يُرى بالعين المجردة.

وأوضح لـ «الاتحاد» أن جميع مشاهدات الظواهر الفلكية ليس لها أي أضرار على صحة الإنسان أو نشاطه اليومي على الأرض، باستثناء الظواهر النهارية مثل كسوف الشمس أو مرور كوكب عطارد أو الزهرة أمام قرص الشمس، حيث إن النظر إلى الشمس بالعين المجردة عموماً يضر العين كثيراً.

وأشار تادرس إلى أن باقي الظواهر الفلكية، التي تحدث ليلاً، مشاهدتها ممتعة ويحبها الهواة لمتابعتها وتصويرها، بشرط صفاء الجو وخلو السماء من السحب والغبار وبخار الماء.

وطوال شهر يونيو الجاري، تظهر الكواكب الأربعة الزهرة والمشتري والمريخ وزحل في الثالثة والنصف فجراً، ويبدو المشهد كما لو كانت في حالة اصطفاف، مع ملاحظة تقارب كوكبي المشتري والمريخ بوضوح في الأسبوع الأول من يونيو.