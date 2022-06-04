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«الشارقة للتراث» يتعاون مع جامعة الشارقة
«الشارقة للتراث» يتعاون مع جامعة الشارقة
4 يونيو 2022 13:51

الشارقة (الاتحاد)

عقد معهد الشارقة للتراث، وكلية الاتصال في جامعة الشارقة اجتماعاً في مقر المعهد، لبحث مجالات التعاون والعمل المشترك بينهما، والذي تم تأطيره ضمن مذكرة التفاهم المشتركة الموقعة بين المعهد والجامعة، بهدف تعزيز التعاون الثقافي والتبادل العلمي في المجالات كافة التي تتصل بمجال اختصاص الجانبين. وأثمر التعاون العديد من المشاركات الفنية والثقافية المتميزة.والتقى سعادة الدكتور عبد العزيز المسلم، رئيس المعهد، بالدكتور هايرو لوجو اوكاندو عميد كلية الاتصال بجامعة الشارقة، حيث تمت مناقشة أهمية التركيز على دعم مشاريع التخرج لطلبة كلية الاتصال، خصوصاً تلك المشاريع التي تخدم الجانب التراثي والثقافي، والمشاريع الإعلامية التي تدعم المواقع التراثية والبحوث والدراسات عن التراث.

وقال سعادة الدكتور عبد العزيز المسلم، رئيس معهد الشارقة للتراث: نحرص دوماً على نسج أفضل العلاقات مع الهيئات والمؤسسات العلمية والأكاديمية، بما يؤكد على أهمية التعاون والتنسيق من أجل خدمة التراث والمعرفة والثقافة. وجاء الاجتماع لبحث إمكانية توقيع اتفاقية تعاون مع كلية الاتصال في جامعة الشارقة لنؤكد على هذا النهج في ظل تكامل تام بين مختلف مهمات وبرامج المعهد العملية والميدانية والعلمية والأكاديمية. ونعمل معاً من أجل ترجمة رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، صاحب وراعي المشروع الثقافي والتراثي الاستراتيجي الذي جعل الشارقة تتبوأ مكانة عالمية مرموقة. ولفت سعادته إلى أن هذه الاتفاقية بمجرد توقيعها ستُصبح واقعاً نشتغل عليه مع شركائنا في كلية الاتصال، ونركز فيه على دعم وتشجيع وتحفيز الطلبة الخريجين لاختيار موضوعات متنوعة في عالم التراث الغني بمختلف عناصره ومكوناته.

ويؤكد هذا النهج على استدامة التراث ونقله للأجيال من خلال دراسات وأبحاث جادة ورصينة تشكل زاداً جديداً لعشاق التراث والمعرفة. وأكد الدكتور هايرو لوجو اوكاندو عميد كلية الاتصال، على أن تعاون الجامعة والمعهد فاعل ومستمر من خلال كلية الفنون الجميلة والتصميم، وقال: نسعى حالياً من خلال هذه الاتفاقية إلى تعزيز وتنويع سبل التعاون من خلال كلية الاتصال، حيث اكتشفنا العديد من فرص التعاون مثل ربط مشاريع الطلبة باحتياجات المعهد ومشاريعه البحثية المحددة حول التواصل والترويج والتراث الثقافي. وأضاف: ومن جانب الاتصال والإعلام، نتطلع إلى تطوير مشاريع مع طلابنا وباحثينا في مجالات التقنيات الحديثة والمتطورة مثل الواقع الافتراضي والواقع المعزز وكذلك البودكاست ومقاطع الفيديو التي تعمل على تعزيز أهداف المعهد ومشاريعه.
 

الشارقة للتراث
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