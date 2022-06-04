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الصين تطلق مهمة مأهولة جديدة غدا لبناء محطتها الفضائية
الصين تطلق مهمة مأهولة جديدة غدا لبناء محطتها الفضائية
4 يونيو 2022 10:52

 تطلق الصين مركبة فضائية غدا الأحد تحمل على متنها ثلاثة رواد إلى الوحدة الأساسية لمحطة الفضاء الصينية غير المكتملة، حيث سيعملون ويعيشون لمدة ستة أشهر مع دخول بناء المحطة مراحل متقدمة.
 وقال مسؤول في وكالة الفضاء المأهول الصينية في مؤتمر صحفي اليوم السبت إن من المقرر أن ينطلق الصاروخ لونج مارش-2 إف حاملا مركبة الفضاء شنتشو-14 من مركز جيوتشيوان لإطلاق الأقمار الصناعية في إقليم قانسو بشمال غرب البلاد في الساعة 10:44 صباحا بالتوقيت المحلي (0244 بتوقيت جرينتش) غداً الأحد.
وستكون شنتشو-14 الثالثة من بين أربع مهمات مأهولة، والسابعة من إجمالي 11 مهمة لازمة لاستكمال المحطة الفضائية بحلول نهاية العام.
وبدأت الصين في بناء المحطة المكونة من ثلاث وحدات في أبريل 2021 بإطلاق تيانخه، أول وأكبر وحدات المحطة الثلاث. وبعد مهمة شنتشو-14، سيتم إطلاق الوحدتين المتبقيتين في يوليو وأكتوبر .

المصدر: رويترز
الصين
محطة الفضاء الصينية
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