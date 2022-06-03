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سعوديات يزاحمن الرجال في ورش السيارات
سعوديات يزاحمن الرجال في ورش السيارات
4 يونيو 2022 02:00

جدة (أ ف ب) 

يداً بيد تعمل سعوديات مع الرجال في ورشة لإصلاح السيارات بجدة.. فقد عرفت فتيات ماهرات طريقهن إلى هذه الحرفة التي ظلت لفترات طويلة حكراً على الرجال، وأظهرن قدرات هائلة على النهوض بأعمال الصيانة والفك والتركيب داخل ورشة «بيترومين إكسبريس».

وأكدت الميكانيكيات الشابات أن الأشهر الأولى في الوظيفة لم تكن سهلة، وأنهن واجهن الكثير من التحديات، وتقول غادة أحمد إحدى الفتيات العاملات في الورشة إنّ مسناً حضر بسيارته، وقال إنّه لا يريد «مكانيكيات»، مفضّلاً التعامل مع رجل.

وتتابع بفرح لم يستمر الحال هكذا، فقبل فترة، جاء رجل آخر قال لنا: أنا فخور بكن جداً، أنتن شرف لنا، أنتن تاج على رؤوسنا.

السعودية
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