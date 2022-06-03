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رصد ذوبان «ثلوج الألب» من الفضاء
رصد ذوبان «ثلوج الألب» من الفضاء
4 يونيو 2022 01:56

جنيف (د ب أ)

كشف بحث جديد أن ثلوج جبال الألب الأوروبية تذوب بسرعة ليحل محلها غطاء نباتي، في تحول مناخي واضح يمكن رؤيته من الفضاء.. وأشار تقرير نشرته مجلة «ساينس» إلى أن باحثين من جامعتي لوزان وبازل استخدموا بيانات الأقمار الصناعية لإعداد ما يقولون إنه التحليل الأكثر شمولاً لتغيرات الغطاء النباتي في جبال الألب.
واستخدم فريق البحث، بقيادة الدكتورة زابينا رومف من جامعة بازل، بيانات الأقمار الصناعية لإظهار أن الغطاء النباتي نما حتى كسا ما يقرب من 80% من جبال الألب على مدى العقود الأربعة الماضية بسبب تغير المناخ.

الفضاء
جبال الألب
ذوبان الجليد
الذوبان الجليدي
تغير المناخ
التغير المناخي
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