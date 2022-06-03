«vtc» الإمارات.. «جسور تواصل»

خولة علي (الاتحاد)

حب المغامرة والترحال، والتعرف على ثقافات الشعوب الأخرى ومد جسور التواصل الحضاري، أمور دفعت عمر الحسيني ومحمد المرزوقي إلى تأسيس فريق الرحالة vtc الإمارات، ليتمكنا من زيارة أكثر من 50 دولة حول العالم، ويتعرفا على أكثر من 650 موقعاً سياحياً وثقافياً في آسيا وأفريقيا وأوروبا. وخلال 5 سنوات، جال الفريق بسيارته المزدانة بالهوية الإماراتية مختلف التضاريس الطبيعية ووعورتها، متحدياً العراقيل بهدف تعريف المجتمعات الأخرى بالثقافة الإماراتية وتبادل الخبرات.

حب المغامرة

قال عمر الحسيني: نملك جميعنا شغف الترحال وفضول التعرف على حياة الشعوب وثقافاتهم، فرحلة الكشف عن تلك العوالم تحتاج فقط إلى العزيمة والصبر، والنظر إلى القاسم المشترك بين الشعوب وإرساء مبدأ التسامح بين المجتمعات. وأشار إلى أنه بعد الدول العربية والخليجية، انطلق الفريق عالمياً عام 2017، وزار 50 دولة تزامناً مع احتفالات الإمارات بعام الخمسين. وأكد أن حب المغامرة دفعه وزميله إلى زيارة دول تشتهر بالمنحدرات والوديان والأنهار، حيث يحمل الفريق أمتعته الخاصة بالرحلات من طعام وشراب وإسعافات أولية، ويلتقي بأهالي المناطق لتبادل الحديث والمعلومات.

صعوبات

وذكر أن الفريق واجهته بعض الصعوبات منها اختلاف اللغات، وبعض قوانين السير، كوجود مقود السيارة في الطرف الأيمن. ومن أصعب الظروف، تعطل السيارة في منطقة نائية. ويروي الحسيني قائلاً: صادفنا شخصاً عربياً أثناء مرورنا بجمهورية صربيا، وقد أعرب عن فرحته بلقائنا ومشاهدة سيارتنا، ولفت إلى أنه سافر من الإمارات إلى أوروبا، وأول ما وضعه في حقيبته علم دولة الإمارات لما يكنه من حب للدولة.

وعن خطة الاستعداد للرحلة، أشار إلى أنه قبل السفر يضع خطة أولية تتغير بناء على مساعدة السكان المحليين الذي يقومون بإرشاد الفريق إلى الأماكن الثقافية والأثرية والمواقع الطبيعية التي لا تكون معروفة لدى عامة الناس.

طاقة إيجابية

وأكد الحسيني أن هواية الترحال انعكست على بناء علاقات اجتماعية واسعة مع جنسيات وثقافات مختلفة، مع رفع حس الالتزام بالمسؤولية والتدريب ووضع الأهداف واكتساب فنون العمل بروح الفريق. وكل يوم يمر عليه وزميله في عالم المغامرة يزيد من معدلات الطاقة الإيجابية لديهما، ما ساعدهما على مواجهة التحديات والصعاب والتعامل معها باحترافية. ومع زيادة عدد سفراتهما ازدادت معرفتهما بثقافة المجتمعات الأخرى، واكتسبا أصدقاء من أنحاء العالم، إضافة إلى زيادة عدد متابعيهما على منصات التواصل الاجتماعي، ليتحول حساب الفريق إلى دليل سياحي يضم قائمة بأجمل الأماكن السياحية التي يجهلها كثيرون.

سياحة هادفة

يدعو عمر الحسيني عشاق السفر إلى تغيير مفهوم السياحة التي تقتصر رحلاتها على زيارة المطاعم والمعالم السياحية الشهيرة، والخروج من التجربة بمعلومات حقيقية عن أسرار هذه الأماكن وثقافة وتقاليد أهلها عبر سياحة هادفة. ويخطط فريق رحالة vtc الإمارات لزيارة 160 دولة حول العالم تضم قارتي أميركا الشمالية والجنوبية، وقارة أستراليا.