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5 نصائح للرجال بعد الأربعين
5 نصائح للرجال بعد الأربعين
4 يونيو 2022 01:58

ترجمة: عزة يوسف

الرجال الذين وصلوا إلى سن الأربعين، يجب أن يتعاملوا بشكل جدي بشأن صحتهم ليعيشوا حياة سعيدة. ويقدم الخبراء على موقع Eat This الأميركي المتخصص بالتغذية والصحة بعض النصائح التي يجب الالتزام بها.

1- الأنشطة: يؤدي صخب الحياة والالتزامات المتزايدة إلى الشعور بالوحدة، ما يجعلك تلجأ إلى عادات سيئة مثل التدخين. لذا عليك أن تخصص بعض الوقت للأسرة والأصدقاء، والانخراط في بعض الهوايات والأنشطة، كالمشي في الطبيعة أو تحت المطر.
2- فحص العين: عادة صحية لا يمكن إهمالها مع التقدم في العمر، لأنك تكون أكثر عرضة للإصابة بأمراض مزمنة مثل السكري والمياه الزرقاء والتنكس البقعي. 
3- الوقاية من الشمس: يمكن لأشعة الشمس أن تلحق الضرر بالعينين والجلد الرقيق حولها، ما يتسبب بالحكة والحساسية والجفاف. ومن المهم ارتداء القبعات والنظارات الشمسية للحماية من الأشعة فوق البنفسجية، واستخدام الكريمات الواقية.
4- العناية بالبشرة: بعد سن الأربعين تميل الزيوت التي ينتجها الجلد بشكل طبيعي إلى التناقص تدريجياً، ومن الضروري الالتزام بروتين للعناية بالبشرة وتنظيفها وترطيبها، كاستخدام المرطبات التي تحتوي على زبدة الشيا أو زبدة الكاكاو للجسم، والمنتجات التي تحتوي على حمض الهيالورونيك للحفاظ على رطوبة البشرة.
5- التخلص من الضغوط: في عمر الأربعين تكون لدينا الكثير من الالتزامات مع إصرارنا على إنجاز كل شيء بشكل مثالي، ما يشكل ضغوطاً تتراكم لتتحول إلى عبء يصيبنا بالإجهاد. ويجب عدم التعلق بالأشياء الصغيرة من خلال ممارسة تمرين التنفس العميق لإبطاء معدل ضربات القلب والمساعدة على الشعور بمزيد من الهدوء.

التغذية الصحية
التغذية
العناية بالبشرة
سن الأربعين
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