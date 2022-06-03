كيف نقوي جهاز المناعة؟

أبوظبي (الاتحاد)

الحفاظ على الدفاعات الطبيعية للجسم أمر بالغ الأهمية للوقاية من الأمراض وتعزيز الجهاز المناعي، وخلال السنوات القليلة الماضية، ازداد الاهتمام بالصحة البدنية والعقلية بشكل كبير. ويقدم موقع Science Times الأميركي للأبحاث العلمية، بعض الطرق لتقوية جهاز المناعة:

- الرياضة: تحفز جهاز المناعة، وتساعده على طرد البكتيريا عبر الشعب الهوائية، كما تعزز الصحة العقلية من خلال تحسين الثقة بالنفس وإفراز الإندروفين. ومن المهم التمرن لمدة ساعتين ونصف الساعة أسبوعياً على أنشطة بدنية معتدلة.

- النوم المنتظم: يساعد في تعزيز المناعة الطبيعية المكتسبة. وفي المقابل، فإن اضطرابات النوم تؤدي إلى تدهور جهاز المناعة، وتجعل دفاعاتنا عرضة للأمراض، ما يؤثر على الصحة العقلية.

- التغيير: هو الجانب الأكبر الذي قد يصعب على الكثيرين القيام به، إلا أنه يُحدث فارقاً كبيراً في الصحة، كالحد من تناول المشروبات التي تحتوي على الكافيين، والإقلاع عن التدخين، والابتعاد عن الوجبات التي تحتوي على نسبة كبيرة من الدهون.

- النظام الغذائي: هو أمر أساسي للتمتع بصحة جيدة، حيث يمكن أن تساعد أنواع الطعام الصحية في تعزيز دفاعات الجسم. وهناك أنظمة غذائية كاملة مصممة خصيصاً لتقوية جهاز المناعة، كالثوم والزنجبيل والبروكلي والفاكهة الحمضية والسبانخ.