بابا الفاتيكان.. مهام سياسية ودينية

أحمد مراد (القاهرة)

ألقاب وأوصاف شتى تُطلق عليه، ومهام متعددة يتولاها، وصلاحيات واسعة تُمنح له بمجرد انتخابه، وتاريخ طويل ممتد لمئات السنين حافل بالأحداث والوقائع الشهيرة .. إنه بابا الفاتيكان، ورأس الكنيسة الكاثوليكية، صاحب القيمة والقامة الرفيعة.

سلطات ملك

يتمتع بابا الفاتيكان بسلطات سياسية وإدارية وتعليمية ودينية واسعة، إذ يُعد بمثابة ملك وحاكم لدولة الفاتيكان التي تأسست بموجب اتفاق عُرف باسم «لاتران» الذي جرى توقيعه في عام 1929 بين الكنيسة الكاثوليكية والحكومة الإيطالية، وبموجب هذا الاتفاق أصبحت الفاتيكان دولة مستقلة تتمتع بسلطة وسيادة وفق نظام حكم ملكي مطلق يترأسه البابا، واعترفت الحكومة الإيطالية بالسيادة المستقلة لدولة الفاتيكان.

ويُعد قصر الفاتيكان مقر إقامة البابا داخل أسوار المدينة، ويطلق اسم «الكرسي الرسولي» على حكومة كنيسة الروم الكاثوليك التي يقودها البابا.

ويُمنح البابا صلاحيات كبيرة، وسلطة لا محدودة، وبسبب تعدد مهامه ومسؤولياته يتم تفويض أشخاصاً آخرين لتولي السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية في الدولة، حتى لا يحدث أي إهمال في أي تفصيلة من تفاصيلها.

وهناك بعض اللجان التي تعاون البابا في إدارة شؤون دولة الفاتيكان، وهذه اللجان تمارس صلاحيات باسم البابا، حيث تمارس السلطة التشريعية لجنة برئاسة كاردينال، وتمارس السلطة التنفيذية لجنة برئاسة كردينال يعاونه أمين عام ودوائر الفاتيكان.

فيما يتعلق بالمجالات التشريعية يتم تفويض اللجنة البابوية لدولة الفاتيكان للإشراف عليها، ويختار البابا أعضاء اللجنة، ويُوكل لهم مهمة الإشراف على السلطة التشريعية لفترة خمس سنوات. أما السلطة القضائية فتتكون من 3 محاكم.

بابا مدى الحياة

يُنتخب بابا الفاتيكان من قبل مجمع يُعرف بـ «مجمع الكرادلة» أو «أمراء الكنيسة»، ويُعد هذا المجمع أعلى هيئة استشارية في الكرسي الرسولي، ويضم جميع الكرادلة الناخبين الذين تتجاوز أعمارهم الـ 80 عاماً، ويعتبر الكرادلة هم الناخبون والمرشحون الوحيدون للمنصب، ولا يجوز أن يتجاوز عددهم عن 120 كاردينالاً يتوزعون على مختلف قارات العالم. وينتخب مجمع الكرادلة البابا لمدى الحياة، ويكون مطلق الصلاحية، وفي حال شغور الكرسي البابوي بسبب الاستقالة أو العجز أو الوفاة، تنتقل صلاحيات البابا إلى مجمع الكرادلة إلى حين انتخاب بابا جديد.

صلاحيات أسقف روما

يشغل بابا الفاتيكان موقع «أسقف مدينة روما»، الأمر الذي يجعله متمتعاً بجميع صلاحيات الأسقف، ويشكل البابا مع الكردالة والأساقفة ما يُعرف بـ «الرؤية المقدسة»، ويخاطب العالم في مناسبات مختلفة ومتعددة، وتصدر عنه البراءة البابوية، والمراسيم البابوية، وتختص هذه المراسيم بعقيدة دينية معينة أو أمر كنسي ما.

ألقاب وأوصاف

يتمتع بابا الفاتيكان بعدة صفات وصلاحيات دينية باعتباره «الأب الروحي» عند الطائفة المسيحية الكاثوليكية، ورأس الكنيسة الكاثوليكية، ويُلقب بالعديد من الألقاب، منها: نائب المسيح في الأرض، وخليفة القديس بطرس، والحبر الأعظم للكنيسة الجامعة، وكبير أساقفة المقاطعة الرومانية، وسيد الفاتيكان، وخادم خدام الله، وصاحب القداسة، أو قداسة البابا، أو الأب الأقدس.

لقب شرفي

يعود أصل كلمة «البابا» إلى اليونانية واللاتينية، ويشير معناه إلى مصطلح ولقب «الأب الروحي»، وانطلق هذا اللقب خلال بدايات القرن الثالث بوصفه منصباً شرفياً لأي أسقف في بلاد الغرب، ولكن في القرن الحادي عشر خُصص هذا اللقب للإشارة إلى أسقف روما فقط. أما في بلاد الشرق فهو مقتصر على بطريرك الإسكندرية.

بيوس الحادي عشر.. 17 عاماً في البابوية

البابا بيوس الحادي عشر الذي شغل بابا الفاتيكان خلال الفترة بين عامي 1922 و1939 من أبرز الشخصيات التي شغلت هذا الموقع، حيث يُنسب إليه الفضل في تحويل الفاتيكان من كنيسة إلى دولة مستقلة، حيث وقعت في عهده اتفاقية «لاتران» التي بموجبها أصبحت الفاتيكان دولة مستقلة تتمتع بسلطة وسيادة. كما نظمت هذه الاتفاقية موقف الكنيسة الكاثوليكية والديانة المسيحية في إيطاليا، واستمر في منصبه لمدة 17 عاماً.

يوحنا بولس الأول.. بابا لـ 33 يوماً فقط

البابا يوحنا بولس الأول صاحب أقصر فترة باباوية في القرن العشرين، حيث استمر في موقع البابوية لمدة 33 يوماً فقط، وبالتحديد خلال الفترة بين شهري أغسطس وسبتمبر من عام 1978. ورغم قصر فترته البابوية إلا أنه يُعد أول بابا أضاف لفظ «الأول» في اسمه البابوي.

445 عاماً سيطرة إيطالية

البابا الطوباوي يوحنا بولس الثاني، البولندي الجنسية، الذي شغل موقع بابا الفاتيكان خلال الفترة بين عامي 1978 و2005 أول بابا للفاتيكان من أصول غير إيطالية بعد أكثر من 445 عاماً من تعاقب الإيطاليين على تولي هذا الموقع.

أول استقالة منذ 600 عام

يوصف بابا الفاتيكان السابق، بندكت السادس عشر، الذي تولى منصبه في الفترة بين عامي 2005 و2013، أول بابا للفاتيكان يستقيل من منصبه منذ 600 عام، وكان تقدمه في العمر سبب الاستقالة.

البابا رقم 266

في عام 2013، اُنتخب بابا الفاتيكان الحالي، البابا فرنسيس الأول، من قبل 115 من الكرادلة من جميع أنحاء العالم، وأصبح البابا رقم 266 في تاريخ الكنيسة الكاثوليكية.

ويعد البابا فرنسيس أول بابا يأتي من دول أميركا الجنوبية، حيث سبق أن شغل منصب أسقف بيونس آيرس في الأرجنتين.