سبب ظهور الفيروسات في فصل الصيف

عبد الله أبو ضيف (القاهرة)

فسر الدكتور أمجد الحداد رئيس قسم الحساسية والمناعة في وزارة الصحة المصرية انتشار الفيروسات في فصل الصيف حاليا على غير المعتاد بأنه يأتي بعد فترة كبيرة من العزلة المفروضة على العالم بسبب فيروس كورونا المستجد.

وأضاف الدكتور أمجد الحداد لـ"الاتحاد" أنه عادة ما تنتشر الفيروسات في فصل الشتاء أكثر من فصل الصيف خاصة مع عدم الحركة من البشر ولجوؤهم إلى المنازل في أسرع وقت من اليوم بسبب موجات البرد الشديدة، ما يؤدي إلى انتشار واسع للفيروسات. ويعد فيروس كورونا مقياسا واضحا لذلك.

وأشار إلى أن فيروس كورونا المستجد كان أكثر انتشارا في فصل الشتاء بينما كانت تخف حدة الموجة في فصل الصيف والذي تؤدي ارتفاع درجات الحرارة خلاله إلى قتل الفيروسات بشكل كبير.

وتشهد الفترة الحالية انتشاراً لعدد من الفيروسات سبق وأعلن انتهاؤها بشكل كبير ومنها فيروس جدري القردة المكتشف منذ خمسينيات القرن الماضي، حيث أعلنت منظمة الصحة العالمية تشخيص نحو 500 حالة منه في أكثر من 50 دولة عبر العالم حتى هذه اللحظة، فيما تم اكتشاف حالات من فيروس "انفلونزا الطماطم".

وأكد الدكتور أمجد الحداد أن من المهم استمرار الإجراءات الاحترازية بين الناس بشكل عام، مضيفا أن التخلي عن عن تلك الإجراءات بشكل كامل بعد انخفاض وتيرة الإصابات بفيروس كورونا المستجد قد يؤدي إلى موجات من الإصابة بالفيروسات الجديدة نظرا لعدم الاهتمام بالإجراءات بعد فترة طويلة من العزلة.