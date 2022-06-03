ميزة جديدة للمكالمات من ماسنجر

القاهرة (الاتحاد)

يطرح تطبيق ماسنجر التابع لشركة ميتا ميزة جديدة خاصة بالمكالمات، وهي علامة جديدة داخل التطبيق خاصة بإجراء المكالمات بنوعيها الصوتي والفيديو.

وبحسب موقع theverge فإن العلامة الجديدة تفتح قسمًا خاصًا يجمع جميع المكالمات الصادرة والواردة في مكان واحد بشكل يشبه المكالمات العادية على الهواتف الذكية.

وتهدف الشركة بالميزة الجديدة تنشيط استخدام المكالمات على التطبيق، وذلك بجعل المكالمات أسهل عبر جمعها في مكان واحد لمن يفضّلون استخدامه في إجراء المكالمات، ولفت انتباه الأشخاص الذين لا يعتمدون عليه كتطبيق للمكالمات.

وسيكون بإمكان مستخدمو iOS و Android إجراء مكالمة صوتية أو فيديو من خلال ضغطة واحدة، بدلًا من الطريقة القديمة القائمة على البحث عن اسم المستخدم الذي يريد الاتصال به، ثم فتح المحادثة وإجراء الاتصال.

وتحاول الشركة جذب مزيد من المستخدمين نحو ماسنجر بعد منافسة قوية بين تطبيقات التواصل خلال الآونة الأخيرة.

وكانت الشركة المالكة لفيسبوك قد ألغت ظهور الرسائل في تطبيق فيسبوك في عام 2014، ووضعتها في تطبيق منفصل وهو ماسنجر، لمنح المستخدمين ميزات أكبر عند إجراء المحادثات، بعدها أطلقت ميزة مكالمات الفيديو في عام 2015 وميزة الدردشات الجماعية.