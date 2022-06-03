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«كريم» تقدم جولاتٍ مجانية على الدراجات الكهربائية
«كريم» تقدم جولاتٍ مجانية على الدراجات الكهربائية
3 يونيو 2022 14:55

دبي (الاتحاد) 

تتعاون «كريم»، المنصة الرائدة للخدمات المتعددة في منطقة الشرق الأوسط، مع هيئة الطرق والمواصلات وشرطة دبي وبلدية دبي، لإطلاق مبادرة جديدة، احتفالاً باليوم العالمي للبيئة الذي يصادف السبت 4 يونيو.وتأتي المبادرة كجزء من جهود تعزيز الوعي البيئي والترويج لوسائل النقل المستدامة. ويمكن خلالها للعملاء قيادة دراجات «كريم» الكهربائية الصديقة للبيئة مجاناً بين الساعة 7:00 و9:30 مساءً. ويحصل العملاء أيضاً على خوذ مجانية على أساس أسبقية الحضور في محطة «كريم بايك» في شاطئ جميرا العام.
وتماشياً مع رؤية الإمارات 2021، تشهد دبي تنظيم العديد من المبادرات لدعم تحولها إلى مدينة أكثر استدامة، وفي مقدمتها إنشاء شبكة من مسارات الدراجات الهوائية للحد من الانبعاثات الكربونية وتشجيع ثقافة الدراجات الهوائية بوصفها وسيلة نقل رئيسة، ما يساهم في الحد من إطلاق نحو 6 - 14 مليون طن من ثاني أوكسيد الكربون. ويلعب تطبيق «كريم بايك» دوراً مهماً في تحقيق هذه الرؤية حيث تتواجد 147 محطة دراجات كهربائية في دبي مع التخطيط لإضافة 29 محطة بحلول يوليو 2022. وباستخدام التطبيق، سجّل العملاء حتى اليوم أكثر من مليوني جولة على الدراجات وقطعوا مسافة 10 كيلومترات في أنحاء دبي.
وتحرص «كريم» على تنظيم مبادرات وحملات لدعم المجتمعات المحلية، حيث تبرعت خلال السنوات الـ 3 الماضية بما يزيد على 3 ملايين دولار لصالح الأعمال الإنسانية. وأعلنت الشركة عن إطلاق خدمة جديدة لجمع التبرعات من خلال التطبيق، ما يساعد على دعم المشاريع الخيرية بفضل التعاون مع منظمات رائدة مثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين واليونيسيف وبرنامج الأغذية العالمي ودبي العطاء.

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