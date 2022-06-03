البرلمان العربي للطفل وجامعة الشارقة يوقعان اتفاقية البرامج التدريبية

الشارقة (الاتحاد)

وقع البرلمان العربي للطفل، إحدى المؤسسات التابعة لجامعة الدول العربية اتفاقية تعاون مع جامعة الشارقة استهدفت تعزيز أوجه التعاون المشترك لاستفادة البرلمان من البرامج التدريبية التي تنظمها الجامعة من خلال مركز التعليم المستمر والتطوير المهني، بما ينعكس على تطوير قدرات أطفال الوطن العربي. وقع الاتفاقية التي أبرمت في مقر جامعة الشارقة كلا من سعادة أيمن عثمان الباروت الأمين العام للبرلمان العربي للطفل، وسعادة الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة.ورحب النعيمي بهذا التعاون القائم والمستمر بين جامعة الشارقة والبرلمان العربي للطفل، والذي أثمر عن تنفيذ وإعداد عدد كبير من الدبلومات والبرامج التدريبية التي من شأنها أن تساهم في رفع القدرات البحثية والبرلمانية للأطفال والعاملين في هذا المجال. ويقدمها مركز التعليم المستمر والتطوير المهني بجامعة الشارقة، بما يمتلكه من إمكانيات وخبرات علمية وأكاديمية متنوعة في مختلف التخصصات الأكاديمية. وأكد مدير الجامعة على ضرورة الاهتمام بتلك البرامج، وبموضوع الاستدامة وأهميتها والعمل على توعية النشء بها وكيف يمكن أن تساهم في تنمية وتطوير المجتمعات، ولاسيما أن جامعة الشارقة حصلت هذا العام على التصنيف الذهبي لإنجازاتها في مجال الاستدامة لتصبح الجامعة الأولى في الوطن العربي التي تحصل على هذا التصنيف.

وأكد سعادة الباروت على أهمية عقد هذه الاتفاقية مع إحدى الجامعات العريقة محلياً ودولياً، ليتم العمل المشترك وفق الخطط المرسومة التي حددتها اتفاقية التعاون لخدمة الطفولة العربية في طرح البرامج الأكاديمية والدورات والبرامج التدريبية التي تحقق صالح الطفل في الحاضر والمستقبل. وأشار إلى أن الاتفاقية ترسم أفقاً رحباً لتعاون أكاديمي ينشده البرلمان بهدف تأهيل أطفال الوطن العربي بشكل عام وأطفال البرلمان من الأعضاء والعضوات بشكل خاص لتلبية حاجة الأطفال إلى برامج تعليمية متطورة، تمكنهم من ممارسة دورهم والمساهمة في رفع مستواهم ومهاراتهم وفهم المعارف والعلوم اللازمة بما يتناسب مع أعمارهم.

وأكد الدكتور راضي الزبيدي مدير مركز التعليم المستمر والتطوير المهني بجامعة الشارقة، أن المركز يعمل وبصفة مستمرة على تنمية المهارات المعرفية والثقافية لدى أعضاء البرلمان المشاركين في تلك الدورات، وذلك من خلال تدريس موضوعات حديثة ومتقدمة تتناسب مع التطورات التكنولوجية التي يشهدها العالم حالياً، بالإضافة إلى الموضوعات الخاصة بالذكاء الاصطناعي، وعلوم الفضاء والفلك وسواها.

وتأتي الاتفاقية بعدما طرحت الجامعة عدداً من البرامج التدريبية لأعضاء البرلمان والمشرفين على الأطفال من الدول العربية إلى جانب برامج أخرى لأطفال الوطن العربي طوال السنتين الماضيتين في دبلومات متخصصة، وستعمل الاتفاقية على تلاقي الجهود المشتركة في تعزيز التعاون القائم بما يحقق الأهداف المشتركة، ويعمل على تنميتها في إطار ترجمة رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ومؤسس جامعة الشارقة «حفظه الله» في الاهتمام بالأطفال وتوفير البرامج التأهيلية المناسبة على أيدي نخبة من أعضاء الهيئة التدريسية بجامعة الشارقة.

وسيكون من شأن الاتفاقية أن تعمل على تنظيم العلاقات الثنائية بين البرلمان العربي للطفل وجامعة الشارقة كونها جامعة رائدة في مجالها وقادرة على خدمة البرلمان وفقاً لأحدث المعايير العالمية وقدرتها على مواجهة التحديات ومرنة في التعامل. وأتاحت الاتفاقية فرصة الاستفادة من خبرات أعضاء الهيئة التدريسية والخبراء بالجامعة وتوظيفها في توصيل المعلومة للفئات العمرية المستهدفة من عمر 12 عاماً حتى 18 عاماً. وأكدت الاتفاقية على إطلاق برامج تدريبية مهارية، وإدارتها بهدف طرحها على المنتسبين المرشحين من البرلمان أو المنتسبين أو من العامة لخدمة غايات تأسيس البرلمان العربي للطفل. وبموجب الاتفاقية سيتم مواصلة طرح وتنفيذ وتنسيق برامج تدريبية تخدم البرلمان إلى جانب العمل على تطوير قدرات أعضاء البرلمان العربي للطفل مع تصميم برامج وطرحها لكافة أطفال الوطن بما يضمن التوجهات المشتركة في التوسع في الأعمال البرلمانية لتغطي الجانب الأكاديمي.

حضر مراسم التوقيع من الجامعة، الدكتور يوسف الحايك نائب مدير الجامعة للشؤون الأكاديمية والدكتور راضي الزبيدي مدير مركز التعليم المستمر والتطوير المهني.