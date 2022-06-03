كيفن هارت يفاجئ زوار «ياس مول»

أبوظبي (الاتحاد)

يواصل الممثل الكوميدي كيفن هارت سلسلة الفعاليات الرامية إلى ترك بصمته في جزيرة ياس، إحدى أبرز وجهات الترفيه الرائدة في العالم، حيث توجه لاستكشاف «ياس مول»، أكبر مركز تسوق في أبوظبي. وتستعرض الحلقة الثالثة من السلسلة زيارة نجم الكوميديا الشهير إلى «ياس مول» كجزء من مهمته «لإضافة المرح والتسلية» في أنحاء الجزيرة. وقام بتقليد مجسمات عرض الأزياء الموجودة في المحال التجارية، وحرص على تشجيع التنوع والاختلاف عبر ابتكار «أول تمثال عرض أزياء بالطول المناسب في العالم». وأخذ هارت وضعيات وأشكالاً كوميدية كمجسم لعرض الأزياء، ليفاجئ الزوار بحركات مليئة بالحيوية هاتفاً «أنا أحب أبوظبي!».

وقال هارت إن هذه المغامرة جزء من نجاح مهمته بوصفه رئيس شؤون جزيرة ياس. وتعكس مقاطع الفيديو الفكاهية للنجم كيفن هارت المزايا الفريدة ل «ياس مول» كوجهة متكاملة للتسوق والمأكولات والترفيه تستقبل سكان الإمارة وزوارها.

وأضاف: إن جزيرة ياس تحتضن كل ما هو فريد ومبتكر، بما يشمل «ياس مول» الذي يضم أكثر من 370 علامة عالمية، و68 من وجهات الأطعمة والمشروبات، بالإضافة إلى مجموعة واسعة من خيارات الترفيه بما فيها سينما فوكس التي تحتضن 24 صالة عرض.ويمكن للمعجبين والمشاهدين متابعة سلسلة كيفن هارت لوضع بصمته في جزيرة ياس على حسابات الجزيرة على وسائل التواصل الاجتماعي: فيسبوك وإنستاجرام ويوتيوب.