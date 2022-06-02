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2287 حريقاً في غابات الأمازون خلال مايو
2287 حريقاً في غابات الأمازون خلال مايو
3 يونيو 2022 01:43

ريو دي جانيرو (أ ف ب) 

سجّلت البرازيل خلال مايو الماضي، أكبر عدد من الحرائق في غابات الأمازون في شهر واحد، مقتربة من الرقم غير المسبوق المسجل في 2004.
وقالت الهيئة الوطنية البرازيلية لأبحاث الفضاء: إنّ صور الأقمار الاصطناعية أظهرت اندلاع 2287 حريقاً في حوض الأمازون البرازيلي خلال مايو، ما يعزّز المخاوف بشأن مستقبل أكبر غابة مطيرة في العالم. 
وهذا ثاني أعلى رقم يسجّل خلال شهر منذ 2004، حين أحصي 3131 حريقاً. واعتبر ناشطو البيئة هذه الأرقام دليلاً إضافياً على تزايد الحرائق وإزالة الغابات التي تشهد البرازيل في المرحلة الحالية.

الأمازون
غابات الأمازون
حرائق الأمازون
حرائق غابات الأمازون
البرازيل
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