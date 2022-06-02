بزات فضائية جديدة لرواد القمر

واشنطن (أ ف ب)

أعلنت وكالة الفضاء الأميركية «ناسا» أنها أسندت إلى شركتي «أكسيوم سبايس» و«كولينز ايروسبايس» تصميم وتصنيع البزات الفضائية التي سيرتديها رواد الفضاء مستقبلاً على سطح القمر.. وتُستخدّم هذه البزات أيضاً في محطة الفضاء الدولية وتحلّ محل تلك الحالية المعتمدة منذ 40 عاماً تقريباً. وقالت مديرة مركز جونسون للفضاء التابع لـ«ناسا» فانيسا وايش في مؤتمر صحفي: إن هذه البزات تُصنع للتاريخ، مشيرة إلى أن أول شخص ملون وأول امرأة ستطأ أقدامهما سطح القمر سيكونان مرتديين هذه البزة. ويتمثل الهدف الأهم من البزات في إتاحة «أكبر قدرة على التحرك» لمن يرتدونها.