دراسة تتوصل إلى غذاء يضبط ضغط الدم

قال باحثون إنهم توصلوا إلى غذاء يمكّن تناوله من ضبط ضغط الدم عند المستويات المثلى.ووجد الباحثون، في دراسة جديدة، أن تناول شريحة واحدة من سمك السلمون يوميًا يحافظ على ضبط ضغط الدم.

وتوصلت الدراسة، التي نشرتها مجلة جمعية القلب الأميركية "Journal of the American Heart Association"، إلى أن تناول 3 جرامات من أحماض "أوميغا 3" الدهنية كل يوم، أي ما يعادل 120 جراماً من سمك السلمون، هو الجرعة المثلى للأشخاص من جميع الأعمار.

راجع الباحثون 70 دراسة شملت 5000 مشارك تتراوح أعمارهم بين 22 و86 عامًا.

ولاحظوا أن 3 جرامات أو أكثر من "أوميغا 3" يوميًا تخفض ضغط الدم في 10 أسابيع فقط بمقدار 2 ملم زئبقي في كل من الضغط الانقباضي والضغط الانبساطي.

وقال الفريق، من جامعة ماكاو في جوانجدونج بالصين، إن النباتيين يمكنهم أيضًا جني فوائد "أوميغا 3" من خلال المكملات الغذائية.

وأوضح الدكتور شينجي لي، مؤلف الدراسة والأستاذ المساعد في الصيدلة بالجامعة، أن البالغين يمكنهم رؤية انخفاضات متواضعة في ضغط الدم من تناول أجزاء إضافية من الأسماك.

يعاني ملايين الأشخاص عبر العالم من ارتفاع ضغط الدم، ما يزيد خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.

لا يستطيع الجسم الحصول على "أوميغا 3" إلا من أطعمة ومكملات معينة، وتكمن أهميتها بالنسبة للإنسان بأنها تشارك في صنع الهرمونات التي تنظم تخثر الدم والالتهابات وتقلص واسترخاء جدران الشرايين.

أشارت الدراسات إلى أن هذه الدهون تساعد في التحكم في ضغط الدم والوقاية من أمراض القلب والسكتات الدماغية نظرًا لدورها في هذه الوظائف الجسدية.

هناك نوعان رئيسيان من "أوميغا 3" هما حمض الإيكوسابنتاينويك (EPA) وحمض الدوكوساهكساينويك (DHA)، اللذان يوجدان بشكل أساسي في الأسماك.

لكن طاقم البحث قال إنه لم يكن واضحا كم يحتاج الناس من الطعام للحصول على هذه الفوائد الصحية. فقاموا بتحليل نتائج 71 تجربة سريرية فحصت كيف يؤثر استهلاك DHA وEPA على ضغط الدم.

تناول جميع المشاركين كميات مختلفة من الأحماض الدهنية لمدة 10 أسابيع في المتوسط. إما كجزء من نظامهم الغذائي أو كمكمل غذائي.

أظهرت النتائج أن أولئك الذين تناولوا 2 إلى 3 جرامات يوميًا من أحماض "أوميغا 3" الدهنية DHA وEPAK، وهم لا يعانون من ارتفاع ضغط الدم، انخفض ضغط الدم عندهم مقارنة بأولئك الذين لم يتناولوا أي منها.

كان متوسط ​​الانخفاض 2 مم زئبق في كل من الضغط الانقباضي والضغط الانبساطي.

أما الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم والذين استهلكوا 3 جرامات يوميًا من "أوميغا 3"، فقد انخفض ضغط الدم الانقباضي لديهم بمقدار 4.5 ملم زئبقي.

ومع ذلك، لا يبدو أن زيادة تناول "أوميغا 3" تؤدي إلى أي فوائد إضافية. لاحظ مرضى ضغط الدم الانخفاض إلى 4 ملم زئبقي إذا تناولوا 5 جرامات في اليوم. في حين أن أولئك الذين لا يعانون من ارتفاع ضغط الدم شهدوا انخفاضًا أقل من 1 ملم زئبقي.

وأكد الدكتور لي لأن "معظم الدراسات تناولت مكملات زيت السمك بدلاً من تناول أحماض أوميجا 3 EPA وDHA المستهلكة في الطعام، مما يشير إلى أن المكملات الغذائية قد تكون بديلاً لأولئك الذين لا يستطيعون تناول الأسماك الدهنية مثل السلمون بانتظام".

وأضاف الدكتور لي "تدعم دراستنا توجيهات إدارة الغذاء والدواء (الأميركية) بأن أحماض أوميغا 3 الدهنية EPA وDHA قد تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية عن طريق خفض ضغط الدم المرتفع، خاصة بين الأشخاص الذين شخصت إصابتهم بالفعل بارتفاع ضغط الدم".