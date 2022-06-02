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دنيا
4 وجهات لاستعادة الشباب!
4 وجهات لاستعادة الشباب!
3 يونيو 2022 01:44

ترجمة: عزة يوسف

تُعتبر الحياة الصحية الهدف الذي نسعى إليه، إلا أننا نغفل الجانب النفسي. ولكي نعززه بشكل إيجابي يمكننا استغلال العطلات لزيارة الوجهات التي يُطلق عليها ينبوع الشباب. وعرض موقع Eat This الأميركي 4 منها.

سردينيا
هذا المكان الخلاب في إيطاليا مليء بالتاريخ، يتمتع بشواطئ رملية بيضاء وبطقس مذهل، وهو موطن لأكبر عدد من الرجال المعمرين على وجه الأرض. تشتهر المنطقة بجبن البيكورينو الطازج المصنوع من حليب الأغنام التي تتغذى على الأعشاب، وهو مشروب شائع يقي من مشكلات صحية قد تنشأ مع التقدم في العمر. 

إيكاريا
منطقة مليئة بالثقافة في اليونان، تقع في خلفيتها وديان خصبة وجبال خلابة وشواطئ جميلة. وهناك يمكن الاستمتاع بوصفات تقليدية للأطعمة التي يعدها السكان، تتكوّن من الحبوب الكاملة والخضراوات وزيت الزيتون والفاكهة. وهم خبراء في عملية الشيخوخة العكسية، حيث يعيش عدد كبير منهم بحالة صحية جيدة حتى في التسعين من العمر.

نيكويا
تشتهر شبه الجزيرة التي تقع في كوستاريكا بكونها أفضل بقعة لركوب الأمواج، وتحظى بشعبية كبيرة في الرياضات المائية والسياحة البيئية. تتمتع بشاطئ مشمس، حيث يمكن الاستمتاع بالمغامرة عبر الكهوف. ويتبع السكان تقاليد عادات غذائية يبتعدون فيها عن الأطعمة المصنعة ويتناولون الفاكهة الاستوائية والذرة والفاصوليا، مع قضاء الوقت في الهواء الطلق. لذلك يُعرفون بشبابهم الدائم وبقوتهم وذكائهم.

أوكيناوا
تقع المنطقة في اليابان، وتُعتبر موطناً لأطول النساء عمراً في العالم. وتضم قلعة شوري التاريخية الشهيرة، وهي محاطة بالطبيعة الخلابة. يصف سكانها طعامهم بأنه «دواء الحياة» لأن الهدف منه تغذية العقل والجسم، ويعيشون على مقربة من بعضهم لتوفير الدعم والحياة الاجتماعية لبعضهم خلال الأوقات العصيبة.

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