الفروسية.. علاقة ثقة

خولة علي (دبي)

أثبتت الإماراتية تفوقها في رياضات كثيرة، ومنها الفروسية التي استطاعت أن تشق بها ميادين النجاح. وهذا ما كان لعليا المطروشي، التي تخطو بثبات نحو بناء علاقة وطيدة مع الخيول، تفهمها وتتواصل معها عبر قراءة إيماءاتها وحركاتها وما تحمله من تعابير.

تفتخر عليا المطروشي بشغفها بالفروسية، قائلة: لطالما كانت للخيول مكانة عظيمة عند العرب، فهي ترمز إلى الشجاعة وتُعرف بأصالتها وشموخها، حيث يتخذ منها الفارس الصبر والتحدي. وقد تغنى بها الشعراء العرب لدلالات كثيرة لها علاقة بالحرب والقوة، ولإظهار جمالها وصفاتها التي لاقت التقدير على مر العصور.

وعن بداية ولوجها عالم الخيول ورياضته، تشير المطروشي إلى أن عشقها لهذه الرياضة وُلد عندما شاهدت مسلسل «هارتلاند» الكندي، وهو مسلسل مستوحى من تأليف لورين بروك، تدور أحداثه حول حياة عائلة تعيش في مزرعة وتضيء على شغفها بالخيول وتدريبها. بدأت بعدها بالبحث والقراءة عن أنواع الخيول ومجالات ركوبها، من القفز إلى القدرة، وتعمقت في علومها للتعرف أكثر على كل ما يتعلق بها، ما دفعها إلى التقرب منها وزيارة إسطبلاتها لفهم سلوكها.

وقفة تأمل

وتقول: كثيراً ما أسرح متأملة في قدرة الله عزّ وجلّ الذي منحنا هذه المخلوقات التي تدعونا إلى التفكر في عظمته، أراقب طبيعة الخيول وحركتها ونمط أكلها، وأتخذ من هدوئها دروساً في الحياة لتسيير أموري بأسهل الطرق. فرحلتي مع الخيول جاءت بحب وإعجاب بعدما مارست الكثير من الرياضات البدنية، ففضلتها لأنني أستمتع في امتطائها للانطلاق والشعور بالحرية.

فوائد

وتذكر المطروشي أنه لا يمكن تجاهل مدى ما تحدثه رياضة ركوب الخيل من فوائد ومنافع للفارس، فهي تعمل على التخفيف من حدة التوتر، وتساعد على استرخاء العضلات، وتحسن أيضاً من مشكلة العمود الفقري، وتعزز التركيز والتوازن. ويلعب التناغم مع حركة الخيل دوراً بارزاً في نشوء ثقة متبادلة بينها وبين الفارس.

انعكاسية

وعن طبيعية العلاقة التي تتشكل بين الخيل والفارس، تعتبر المطروشي أنها انعكاسية. إذ إن الخيل يعكس من خلال تصرفاته مشاعر الفارس، فإذا كان الفارس هادئاً نجد الخيل في حالة سكون واطمئنان. وهذه العلاقة مبنية على الثقة، ويجب أن يثق الفارس بالخيل وأن يمنحه مساحته بشيء من الاستسلام.

مواقف وتحديات

وتضيف: من التحديات التي واجهتني عملية الالتزام المستمر. وبما أنني مهتمة بالعديد من الرياضات الأخرى، كان الأمر متعباً، ولكن نظراً لتعلقي بالخيول، استطعت أن أتغلب على عامل الوقت من خلال تنظيم أولوياتي. ومن المواقف التي تعلمت منها الكثير، أنه في بدايات تدريبي اختار لي مدربي خيلاً عنيداً شخصيته قوية، فكنت خائفة ولم أستمتع وقتها بالتجربة.

ومع ذلك فقد عرفت أن المحاولات المتتالية نوع من التحدي، وكان لا بد من تجاوز مثل هذه العقبات. ومن خلال هذه التجربة أصبح هذا الخيل صديقي مع الوقت، وعندما أحاول امتطاء غيره لا أشعر بالحماس الذي ينتابني معه. وهكذا نشأت بيننا علاقة ثقة وبدأت أتحدث معه وأؤكد له أنني لست خائفة منه.

قفز الحواجز

أوضحت عليا المطروشي أن كل فارس يتطلع لأن يطور من مهارته ويثبت جدارته في الفروسية. وهي تهيئ نفسها حالياً بالتدريب على قفز الحواجز لدخول السباقات.