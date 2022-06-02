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3 نصائح لحيوية الشفاه
3 نصائح لحيوية الشفاه
3 يونيو 2022 01:43

أبوظبي (الاتحاد)

الشفاه من أرق طبقات الجلد، ومن أولى المناطق التي تظهر عليها علامات الشيخوخة. ومع التقدم في العمر تفقد الحجم والرطوبة ولونها الوردي وتبدأ في التشقق. وذكر موقعMind Body Green، ثلاث نصائح للحافظ على صحتها وحيويتها:
- الالتزام بترطيبها، ولاسيما خلال الشتاء، باستخدام منتجات تحتوي على زيوت ومرطبات. 
- استخدام قناع خاص خلال الليل يحتوي على عناصر مغذية، ما يساعد على الاستيقاظ بشفاه رطبة.
- تناول مكملات الكولاجين التي تساعد في الحصول على شفاه ممتلئة لفترة أطول، وتحافظ على سماكة البشرة وتدعم المرونة وترفع مستويات الرطوبة الطبيعية.

الجلد
الشيخوخة
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