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زوجة ويل سميث تتحدث مجدداً عن حادثة "الصفعة"
زوجة ويل سميث تتحدث مجدداً عن حادثة "الصفعة"
2 يونيو 2022 19:28

عادت صفعة ويل سميث لمقدم حفل جوائز الأوسكار كريس روك إلى الواجهة من جديد، مع تعبير بينكيت سميث زوجة نجم هوليوود عن أملها في أن "يتصالح الرجلان ويتحدثا معا".
 
وخلال الحلقة الأخيرة من برنامج "ريد تيبل توك" الخاص بها، الأربعاء، قالت بينكيت: "نحن بحاجة لكليهما، وفي الواقع نحن جميعا بحاجة إلى بعضنا البعض أكثر من أي وقت مضى".

وتحدثت بينكيت عن داء الثعلبة الذي تعانيه، لافتة إلى أنها تلقت آلاف الرسائل من أشخاص مصابين بهذا الداء عقب حادثة الأوسكار.

وأضافت أنها تريد تحويل حادثة الأوسكار إلى "لحظة قابلة للتعليم"، أثناء استكشافها لكيفية تأثير الثعلبة على ملايين الأشخاص و"العار" الذي يحيط بها، بحسب وصفها.

وفي مارس الماضي، صفع سميث روك على خشبة المسرح بشكل مفاجئ، بعد أن سخر الأخير من رأس زوجته الحليق.

ودفع الحدث غير المسبوق الأمر أكاديمية الأوسكار، إلى اتخاذ قرار بمنع مشاركة سميث في أي حفلة أو حدث ستنظمها لمدة 10 سنوات بحسب سكاي نيوز العربية.

واعتذر سميث لروك عقب الحادث، عن سلوكه "غير المقبول وغير المبرر".

وأضاف في بيان على "إنستغرام": "النكات على حسابي جزء من العمل، لكن النكات حول حالة بينكيت الطبية كانت أكثر من أن أتحملها وكان رد فعلي عاطفيا".

المصدر: وكالات
ويل سميث
الأوسكار
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