مصر.. أول رد رسمي حول ظهور فاكهة مسرطنة في البلاد

قال معهد بحوث البساتين التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في مصر، إن الأنباء حول تسمم المواطنين الذين تناولوا فواكه الصيف مثل البطيخ، والخوخ، والطماطم غير صحيحة.

جاء ذلك خلال تقرير نشره معهد بحوث البساتني، عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك، نافيا من خلاله وجود حالات تسمم أو مغص معوي أو إصابة هذه الفواكه بأي أمراض تشكل خطورة على المستهلكين.

وأوضح معهد بحوث البساتين، أنه لا يوجد أي دليل على ما يتم تداوله بهذا الشأن بصورة مباشرة، وأن المشكلة تكمن في الإفراط في الاستهلاك، أو سوء التداول من ناحية التخزين، أو تعرض الثمار لأشعة الشمس الحارقة.

وأضاف تقرير المعهد، أنه فيما يتعلق بفاكهة البطيخ فإنه في كل عام تنتشر بعض الإشاعات المتعلقة بالبطيخ، مثل أن البطيخ مهرمن أو مسرطن أو يسبب بعض المشاكل الصحية عند تناوله مثل الإسهال أو عسر الهضم أو الانتفاخ بحسب «rt».

وأشار المعهد إلى أن حقيقة هذا الأمر من الناحية العلمية، أن الإفراط في تناوله بكميات كبيرة خاصة بعد الأكل مباشرة قد يسبب مشاكل في القولون وعسر الهضم عند البعض، بسبب ارتفاع نسبة الألياف في البطيخ، لذلك يجب تناوله باعتدال وبعد الأكل بمدة كافية أو بين الوجبات.