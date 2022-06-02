الجمعة 3 يونيو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا
العالم يترقب ظاهرة فلكية لم تحدث منذ سنوات.. تعرف عليها
العالم يترقب ظاهرة فلكية لم تحدث منذ سنوات.. تعرف عليها
2 يونيو 2022 15:39

يترقب المهتمون بظواهر الفلك، ظاهرة "مثيرة"، بدءا من يوم الجمعة عندما تصطف خمسة كواكب في مسار شبيه بالقوس، حول الشمس.
 
وبحسب صحيفة "إندبندنت" البريطانية، فإن الكواكب الخمسة التي تصطف قبل الفجر هي عطارد والزهرة والمريخ وزحل والمشتري.

وبحسب بيان صادر عن جمعية الفلك الأميركية، فإن آخر مرة اصطفت فيها الكواكب الخمسة على هذا النحو كانت في سنة 2004.

ويتعين على الراغبين في رؤية الظاهرة، أن يستيقظوا قبل ساعة ونصف الساعة من شروق الشمس، ثم عليهم أن يظروا إلى جهة الشرق.

وفي الأيام الأولى من يونيو الجاري، لا سيما في يومي الثالث والرابع من الشهر، لن يكون كوكب الزهرة بعيدا جدا من الأفق.

وذكر المصدر أنه مع رصد قوس بيضاوي إلى جهة الجنوب الشرقي في السماء، يظهر كوكب المريخ قريبا من المشتري، فيما يتخذ زحل موقعه في ذيل القوس.

أما كوكب عطارد الذي سيدخل في هذا القوس، خلال الأيام الأولى من يونيو الجاري، فلن يكون مرئيا على الأرجح، إلا في حال كان الأفق صافيا وواضحا للغاية بحسب سكاي نيوز العربية.

ويرى خبراء أن المهتمين بهذه الظاهرة قد يحتاجون إلى منظار، رغم أن هذه الكواكب الخمسة توصف في العادة بكواكب العين المجردة، لأن رؤيتها لا تحتاج إلى تلسكوب عندما يكون الجو ملائما.

المصدر: وكالات
ظاهرة فلكية
الشمس
آخر الأخبار
جنود من جيش بوركينا فاسو
عربي ودولي
تحييد قياديين إرهابيين في الساحل الأفريقي
اليوم 23:30
رئيس الدولة: دفع مسيرة الوطن وتحقيق سعادة شعبنا هي أولوياتنا القصوى
الإمارات
رئيس الدولة: دفع مسيرة الوطن وتحقيق سعادة شعبنا هي أولوياتنا القصوى
اليوم 23:11
فولوديمير زيلينسكي، الرئيس الأوكراني
عربي ودولي
زيلينسكي واثق من النصر في الأزمة الأوكرانية
اليوم 22:58
آثار قصف في أوكرانيا
عربي ودولي
إصابة صحفيين ومقتل سائق سيارتهما في أوكرانيا
اليوم 22:46
معدات للكشف عن فيروس جدري القردة
عربي ودولي
مسؤولون أميركيون يدلون بتصريحات حول جدري القردة
اليوم 22:29
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©