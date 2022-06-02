جوني ديب أمام تحدي إحياء مسيرته المهنية بعد انتصاره

قد يشكّل الانتصار االذي حققه الممثل جوني ديب الأربعاء في مواجهته القضائية مع طليقته أمبير هيرد فرصة أمامه لكي يعيد إطلاق مسيرته المهنية، مع أنّه من غير المؤكد أن تتهافت شركات الإنتاج مجدداً في وقت قريب على نجم "ذي بايرتس أوف ذي كاريبيين". ورحّب ديب بالحكم الصادر عن هيئة المحلفين والذي نص على إلزام أمبير هيرد دفع عشرة ملايين دولار كتعويضات لديب وخمسة ملايين دولار كتعويضات عقابية عن تصريحات تشهيرية أدلت بها الممثلة ضده. وقال ديب "هيئة المحلفين أعادت لي حياتي". اما هيرد التي رفعت دعوى مضادة في إطار المحاكمة نفسها التي جرت في فرجينيا، ففرض الحكم على الممثل أن يدفع لها عطلاً وضرراً بقيمة مليوني دولار. وأشار خبراء أمام المحكمة إلى أنّ ديب خسر مبالغ بقيمة 22 مليون دولار جراء عدم إسناد دور جاك سبارو إليه في الجزء السادس من "ذي بايرتس أوف ذي كاريبيين" عقب تصريحات أمبير هيرد. ويقول منتج عمل مع جوني ديب سابقاً إنّ "الضرر وقع، وبدءاً من اليوم يمكن أن تنطلق مرحلة العودة إلى وضع طبيعي نوعاً ما". ويضيف المنتج الذي طلب عدم ذكر اسمه لوكالة فرانس برس "لا أظنّ أنّ ديب سيحصل على عروض كبيرة جداً مع شركات الإنتاج" في ظل ما أثير خلال المحاكمة. ونجح بعض النجوم الهوليووديين، كميل غيبسون وروبرت داوني جونيور، في إعادة إحياء مسيراتهم المهنية بعد خلافات أدت إلى دمار حياتهم التمثيلية. وتقول الأستاذة في جامعة جنوب كاليفورنيا والمتخصصة في إدارة السمعة كارن نورث "أظنّ أنّ بعض شركات الإنتاج مستعدة للعمل مع ديب بدءاً من اليوم". وتشير إلى أنّ "أعمال ديب كانت دائماً تحقق إيرادات جيدة في شباك التذاكر" رغم السلسلة الأخيرة من الإخفاقات، معتبرةً أنّ ديب أفاد من ظهور علني كبير خلال هذه المحاكمة التي حظيت بتغطية إعلامية واسعة.



ويقول المنتج الذي عمل معه "يمكن أن يصبح ديب أحد وجوه الاعمال المستقلة التي يستغرق تصويرها بين ستة إلى ثمانية أسابيع وتبلغ رواتبها 250 ألف دولار، مع حصول الممثل على 25% من حقوق ملكية العمل". ويضيف أنّ ديب "قد يحصل على دور صغير جميل جداً ويبهر المشاهدين بأداء رائع". وفي حال فشلت هذه الخطوة، يشير المنتج إلى أنّ امام الممثل فرصة "للمشاركة بأعمال في أوروبا". ومن المفترض ان يظهر ديب البالغ 58 عاماً في فيلم "جانّ دو باري" للمخرجة الفرنسية مايوين. ويتولى ديب في هذا الفيلم الطويل الذي لا يزال في مرحلة ما قبل الإنتاج، دور الملك لويس الخامس عشر.





المصدر: آ ف ب