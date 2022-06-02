الجمعة 3 يونيو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا
جوني ديب أمام تحدي إحياء مسيرته المهنية بعد انتصاره
جوني ديب
2 يونيو 2022 14:55

قد يشكّل الانتصار االذي حققه الممثل جوني ديب الأربعاء في مواجهته القضائية مع طليقته أمبير هيرد فرصة أمامه لكي يعيد إطلاق مسيرته المهنية، مع أنّه من غير المؤكد أن تتهافت شركات الإنتاج مجدداً في وقت قريب على نجم "ذي بايرتس أوف ذي كاريبيين".

ورحّب ديب بالحكم الصادر عن هيئة المحلفين والذي نص على إلزام أمبير هيرد دفع عشرة ملايين دولار كتعويضات لديب وخمسة ملايين دولار كتعويضات عقابية عن تصريحات تشهيرية أدلت بها الممثلة ضده.

وقال ديب "هيئة المحلفين أعادت لي حياتي". اما هيرد التي رفعت دعوى مضادة في إطار المحاكمة نفسها التي جرت في فرجينيا، ففرض الحكم على الممثل أن يدفع لها عطلاً وضرراً بقيمة مليوني دولار.

وأشار خبراء أمام المحكمة إلى أنّ ديب خسر مبالغ بقيمة 22 مليون دولار جراء عدم إسناد دور جاك سبارو إليه في الجزء السادس من "ذي بايرتس أوف ذي كاريبيين" عقب تصريحات أمبير هيرد.

ويقول منتج عمل مع جوني ديب سابقاً إنّ "الضرر وقع، وبدءاً من اليوم يمكن أن تنطلق مرحلة العودة إلى وضع طبيعي نوعاً ما".

ويضيف المنتج الذي طلب عدم ذكر اسمه لوكالة فرانس برس "لا أظنّ أنّ ديب سيحصل على عروض كبيرة جداً مع شركات الإنتاج" في ظل ما أثير خلال المحاكمة.

ونجح بعض النجوم الهوليووديين، كميل غيبسون وروبرت داوني جونيور، في إعادة إحياء مسيراتهم المهنية بعد خلافات أدت إلى دمار حياتهم التمثيلية.

وتقول الأستاذة في جامعة جنوب كاليفورنيا والمتخصصة في إدارة السمعة كارن نورث "أظنّ أنّ بعض شركات الإنتاج مستعدة للعمل مع ديب بدءاً من اليوم".

وتشير إلى أنّ "أعمال ديب كانت دائماً تحقق إيرادات جيدة في شباك التذاكر" رغم السلسلة الأخيرة من الإخفاقات، معتبرةً أنّ ديب أفاد من ظهور علني كبير خلال هذه المحاكمة التي حظيت بتغطية إعلامية واسعة.

ويقول المنتج الذي عمل معه "يمكن أن يصبح ديب أحد وجوه الاعمال المستقلة التي يستغرق تصويرها بين ستة إلى ثمانية أسابيع وتبلغ رواتبها 250 ألف دولار، مع حصول الممثل على 25% من حقوق ملكية العمل".

ويضيف أنّ ديب "قد يحصل على دور صغير جميل جداً ويبهر المشاهدين بأداء رائع".

وفي حال فشلت هذه الخطوة، يشير المنتج إلى أنّ امام الممثل فرصة "للمشاركة بأعمال في أوروبا".

ومن المفترض ان يظهر ديب البالغ 58 عاماً في فيلم "جانّ دو باري" للمخرجة الفرنسية مايوين. ويتولى ديب في هذا الفيلم الطويل الذي لا يزال في مرحلة ما قبل الإنتاج، دور الملك لويس الخامس عشر.

المصدر: آ ف ب
الولايات المتحدة
جوني ديب
آمبر هيرد
القضاء الأميركي
آخر الأخبار
جنود من جيش بوركينا فاسو
عربي ودولي
تحييد قياديين إرهابيين في الساحل الأفريقي
اليوم 23:30
رئيس الدولة: دفع مسيرة الوطن وتحقيق سعادة شعبنا هي أولوياتنا القصوى
الإمارات
رئيس الدولة: دفع مسيرة الوطن وتحقيق سعادة شعبنا هي أولوياتنا القصوى
اليوم 23:11
فولوديمير زيلينسكي، الرئيس الأوكراني
عربي ودولي
زيلينسكي واثق من النصر في الأزمة الأوكرانية
اليوم 22:58
آثار قصف في أوكرانيا
عربي ودولي
إصابة صحفيين ومقتل سائق سيارتهما في أوكرانيا
اليوم 22:46
معدات للكشف عن فيروس جدري القردة
عربي ودولي
مسؤولون أميركيون يدلون بتصريحات حول جدري القردة
اليوم 22:29
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©