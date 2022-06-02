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«العين الشبابي» يطلق برنامج الهجن التراثي
«العين الشبابي» يطلق برنامج الهجن التراثي
2 يونيو 2022 14:28

أبوظبي (الاتحاد)
أطلق مركز العين الشبابي التابع لنادي تراث الإمارات الثلاثاء 31 مايو، برنامج الهجن التراثي الذي ينظمه لطلابه المنتسبين فئة الذكور من عمر 10 - 15 سنة، ويستمر حتى 30 يونيو الجاري في منطقة سيح صبره بمدينة العين.
ويقدم البرنامج الذي تنفذه مجموعة من المدربين المتخصصين معلومات للطلاب عن إعداد الهجن للسباق حيث يتكوّن من 5 محاور رئيسية هي بداية انتاج هجن السباق، التغذية والوقاية من الأمراض، مستلزمات هجن السباق، تعليم الهجن (الأدب)، ركوب الهجن وبداية السباق.
وقال خليفة بطي الشامسي مدير مركز العين: إن تنظيم البرنامج يأتي في إطار جهود النادي في الاهتمام والحفاظ على تراث الآباء والأجداد، ولاسيما الرياضات التراثية التي تعتبر جزءاً مهماً من تاريخ وثقافة دولة الإمارات، والحرص على توثيقه ونقله إلى الأجيال. وأضاف: تعتبر الهجن من أهم الموروثات الحضارية والثقافية البدوية المحلية، وسباقات الهجن العربية الأصيلة إحدى الرياضات التراثية المميزة والأكثر شعبية في الدولة، لما فيها من إثارة وتشويق وإحياء للتراث الشعبي. وأشار الشامسي إلى أن البرنامج يهدف إلى إكساب الطلاب الخبرة والمعرفة بتراثهم، سعياً إلى صقل هويتهم الوطنية وترسيخها.

العين
مركز العين الشبابي
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