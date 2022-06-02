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جوجل تدمج تطبيقي "دو" و"ميت" لمكالمات الفيديو
جوجل تدمج تطبيقي "دو" و"ميت" لمكالمات الفيديو
2 يونيو 2022 14:30

 تدمج شركة "جوجل" تطبيقي مكالمات الفيديو "دو" و"ميت" في منصة فيديو واحدة متكاملة، وذلك لتبسيط خدمات الاتصال التي تقدمها.
وأعلن فريق "جوجل ورك سبيس" في تغريدة على تويتر أنه "في الأسابيع المقبلة، نعمل على إضافة مميزات جوجل ميت إلى تطبيق دو، وفي وقت لاحق هذا العام، سوف نحدث تطبيق دو ليصبح "جوجل ميت"، لتوفير تجربة فيديو مدمجة أفضل".

وسوف تعرف الخدمة المدمجة باسم جوجل ميت، بمميزات دو المصمم بشكل أساسي لمكالمات الفيديو الشخصية. وسوف توفر التجربة المتكاملة للمستخدمين خدمة واحدة لكل من مكالمات الفيديو والاجتماعات.

وقال فريق جوجل ورك سبيس إنه اعتبارا من هذا الشهر، سوف تضيف الشركة مميزات متنوعة إلى تطبيق دو للهواتف المحمولة، مثل تخصيص الخلفيات الافتراضية في المكالمات والاجتماعات، وجدولة الاجتماعات والدردشة خلال الاجتماع من أجل تواصل أعمق، بالإضافة إلى مشاركة المحتوى مباشرة لإتاحة التفاعل مع جميع المشاركين في المكالمة.

كما سوف يتم توسيع نطاق مكالمات الفيديو من الحد الأقصى الحالي الذي يبلغ 32 مشاركا إلى 100 مشارك. وفي وقت لاحق من هذا العام، يتم إطلاق تطبيق دو بإسمه الجديد "جوجل ميت" ليصبح خدمة اتصالات الفيديو الوحيدة التي تتيحها جوجل للجميع مجانا.

المصدر: وكالات
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