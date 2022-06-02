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تفاصيل الحالة الصحية للفنان عبد الرحمن أبو زهرة
عبدالرحمن أبو زهرة
2 يونيو 2022 13:28

عبد الله أبو ضيف (القاهرة)
قال نجل الفنان المصري عبد الرحمن أبو زهرة إن والده يعاني من أزمة صحية بسبب الأكسجين في الجسم الذي وصل إلى 70 % خلال الساعات الأخيرة الماضية.

وأضاف لـ"الاتحاد" أن الفترة الماضية حاول الأطباء بشتى الطرق العمل على تحسين حالته الصحية من خلال تقديم كافة أوجه الرعاية الطبية إلا أن حالته الصحية لم تستجب حتى الآن.

وأشار إلى أنه غير صحيح إجراء عملية طبية خلال الساعات القليلة المقبلة، حيث يتواجد والده في الرعاية المركزة في أحد المستشفيات في العاصمة المصرية القاهرة، فيما تم وضعه على أجهزة تنفس بسبب أزمة الأكسجين.

وطالب نجل الفنان المصري الكبير جميع محبيه في الوطن العربي بالدعاء له، حيث يتلقى بالفعل العديد من الاتصالات من الوسط الفني والمسؤولين في مصر للاطمئنان على حالته الصحية.

ودخل الفنان المصري عبد الرحمن أبو زهرة المستشفى بعد عيد الفطر المبارك، متأثرا بإصابته بالالتهاب الكبدي الوبائي، فيما سبق وأصيب بكسر في منطقة الحوض أجرى على إثره عملية جراحية في شهر رمضان الماضي.

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