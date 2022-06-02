الجمعة 3 يونيو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا
«مرسيدس بنز» تعتزم وقف إنتاج السيارات الصغيرة
«مرسيدس بنز» تعتزم وقف إنتاج السيارات الصغيرة
2 يونيو 2022 13:02

تعتزم شركة صناعة السيارات الفارهة الألمانية مرسيدس بنز التخلي عن إنتاج السيارات الأصغر حجماً مثل أيه كلاس وبي كلاس، على أساس  أن التركيز على الفخامة والرفاهية  هو طريقها للنمو.
ويشير "أولا كالينيوس" الرئيس التنفيذي للشركة الألمانية باستمرار  إلى هذه الخطوة، وأعلن في مؤتمر "المستقبل الأخير لقمة السيارات" في لندن  إن الشركة ستعدل محفظة منتجاتها قريبا جدا.
وتهدف مرسيدس بنز  أيضا إلى الانتقال لمنطقة جديدة من السيارات الحصرية، من خلال علامتها التجارية الفرعية ميثوس  ومعناها "أسطورية"، والتي ستكون أعلى من السيارات فائقة الفخامة والثمن مايباخ التي تنتجها مرسيدس بنز.
ويتوقع خبراء صناعة السيارات  أن تنتقل الفئة المتوسطة  سي كلاس الصالون  إلى مستوى آخر من مشتريي سيارات مرسيدس  حيث يقول كالينيوس،  إن العلامة التجارية لم تعد تستهدف المنافسة في سوق الكم.
وتتضمن الاستراتيجية الجديدة تحويل أكثر من 75% من استثمارات مرسيدس النقدية، إلى قطاع السيارات الأحدث، مثل السيارة الصالون إس كلاس ومايباخ وأيه.إم.جي  فائقة الأداء.
ومنذ تعيينه كرئيس لمجلس إدارة مرسيدس بنز في عام 2019، يقول كالينيوس  باستمرار إنه يريد تحويل مرسيدس إلى علامة تجارية فارهة.
وتجري عملية التحول للشركة بالفعل. ورغم أزمة أشباه الموصلات التي تضرب صناعة السيارات في العالم، حققت مرسيدس أرباحا قياسية في عام 2021، رغم تراجع أرقام المبيعات.
وتراجع حجم مبيعات مرسيدس خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 10%  مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لكن الأرباح زادت بنسبة 20% خلال الفترة نفسها.

 

المصدر: د ب أ
مرسيدس بنز
مرسيدس
آخر الأخبار
جنود من جيش بوركينا فاسو
عربي ودولي
تحييد قياديين إرهابيين في الساحل الأفريقي
اليوم 23:30
رئيس الدولة: دفع مسيرة الوطن وتحقيق سعادة شعبنا هي أولوياتنا القصوى
الإمارات
رئيس الدولة: دفع مسيرة الوطن وتحقيق سعادة شعبنا هي أولوياتنا القصوى
اليوم 23:11
فولوديمير زيلينسكي، الرئيس الأوكراني
عربي ودولي
زيلينسكي واثق من النصر في الأزمة الأوكرانية
اليوم 22:58
آثار قصف في أوكرانيا
عربي ودولي
إصابة صحفيين ومقتل سائق سيارتهما في أوكرانيا
اليوم 22:46
معدات للكشف عن فيروس جدري القردة
عربي ودولي
مسؤولون أميركيون يدلون بتصريحات حول جدري القردة
اليوم 22:29
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©