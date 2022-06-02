«مرسيدس بنز» تعتزم وقف إنتاج السيارات الصغيرة

تعتزم شركة صناعة السيارات الفارهة الألمانية مرسيدس بنز التخلي عن إنتاج السيارات الأصغر حجماً مثل أيه كلاس وبي كلاس، على أساس أن التركيز على الفخامة والرفاهية هو طريقها للنمو.

ويشير "أولا كالينيوس" الرئيس التنفيذي للشركة الألمانية باستمرار إلى هذه الخطوة، وأعلن في مؤتمر "المستقبل الأخير لقمة السيارات" في لندن إن الشركة ستعدل محفظة منتجاتها قريبا جدا.

وتهدف مرسيدس بنز أيضا إلى الانتقال لمنطقة جديدة من السيارات الحصرية، من خلال علامتها التجارية الفرعية ميثوس ومعناها "أسطورية"، والتي ستكون أعلى من السيارات فائقة الفخامة والثمن مايباخ التي تنتجها مرسيدس بنز.

ويتوقع خبراء صناعة السيارات أن تنتقل الفئة المتوسطة سي كلاس الصالون إلى مستوى آخر من مشتريي سيارات مرسيدس حيث يقول كالينيوس، إن العلامة التجارية لم تعد تستهدف المنافسة في سوق الكم.

وتتضمن الاستراتيجية الجديدة تحويل أكثر من 75% من استثمارات مرسيدس النقدية، إلى قطاع السيارات الأحدث، مثل السيارة الصالون إس كلاس ومايباخ وأيه.إم.جي فائقة الأداء.

ومنذ تعيينه كرئيس لمجلس إدارة مرسيدس بنز في عام 2019، يقول كالينيوس باستمرار إنه يريد تحويل مرسيدس إلى علامة تجارية فارهة.

وتجري عملية التحول للشركة بالفعل. ورغم أزمة أشباه الموصلات التي تضرب صناعة السيارات في العالم، حققت مرسيدس أرباحا قياسية في عام 2021، رغم تراجع أرقام المبيعات.

وتراجع حجم مبيعات مرسيدس خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 10% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لكن الأرباح زادت بنسبة 20% خلال الفترة نفسها.