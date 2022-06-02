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3 مراحل للإصابة بجدري القرود.. ما هي؟
أنابيب اختبار مكتوب عليها 'فيروس جدري القرود ،إيجابي وسلبي' في هذا الرسم التوضيحي
2 يونيو 2022 12:21

عبد الله أبو ضيف (القاهرة)
أوضح الدكتور أمجد الحداد استشاري الحساسية والمناعة المصري أن "جدري القرود" يمر بثلاث مراحل من الإصابة تبدأ بالشعور بارتفاع في درجات الحرارة، ثم أعراض تنفسية حادة، وصولا إلى ظهور طفح جلدي في أغلب أجزاء الجسم، وكلها تؤكد الإصابة في النهاية.

وأضاف الدكتور الحداد لـ"الاتحاد" أن فصل الصيف غير مرتبط بشكل كبير بظهور بعض الأوبئة والأمراض المتزايدة خلال هذه الفترة، خاصة وأنها موجودة بالفعل منذ سنوات طويلة.
 

وأشار إلى أن هناك نوعين من الجدري، جدري البشر وقد انتهى تماما منذ ثمانينيات القرن الماضي تقريبا بسبب زيادة التطعيم والوقاية، وفي الوقت نفسه أدى إلى تحجيم الإصابة بمرض جدري القرود الذي هو بالأساس محدود الانتشار لكونه مرض تلامسي جلدي وليس تنفسيا مثل كورونا.

وأكد استشاري الحساسية والمناعة أنه من غير المتوقع أن يتحول فيروس جدري القرود إلى وباء عالمي وجائحة مثل فيروس كورونا المستجد الذي شكل التحور الخاص به سبباً رئيساً في انتشاره بهذا الشكل الكبير بينما جدري القرود لم تحدث له تحورات جديدة توحي بزيادة نسب انتشاره.

وجدري القرود تم رصده لأول مرة في القرود العام 1958، والتعرف على أول حالة بشرية بجمهورية الكونغو الديمقراطية في العام 1970، ومرض يسببه فيروس ينتشر عادة بين القردة في وسط وغرب إفريقيا، ولكنه ينتقل أحيانا إلى البشر، مما يؤدي إلى تفشي المرض بشكل محدود.

 

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