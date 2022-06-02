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«تحقيق أمنية» تساعد خليفة في ممارسة هوايته
«تحقيق أمنية» تساعد خليفة في ممارسة هوايته
2 يونيو 2022 12:20

أبوظبي (الاتحاد)
استطاعت مؤسسة «تحقيق أمنية»، وبفضل الدعم الكبير من مُحبي الخير في مجتمع الإمارات، من تمكين الطفل خليفة (9 سنوات) لممارسة هوايته في سباق السيارات التي يعشقها بالحصول على جهاز «بلاي ستيشن 5».
وأفاد مسؤول في المؤسسة بالقول: الطفل يعاني من مرض مُزمن في القلب، وعند لقائنا به تعرّفنا على أمنيته في الحصول على الجهاز مع عدد من الأقراص المُدمجة وبرامج سباقات السيارات، وسماعات للأذن، وذراع إضافية ليتمكن من اللعب مع أخيه. ولاحظنا أن خليفة شعلة من النشاط والحركة، يُمازح الجميع وينظر إلى أفراد عائلته بعيون ملؤها الحب والاحترام، مع الحرص على الوجود بقربهم طوال الوقت. وحرصنا على تنظيم حفل صغير داخل مبنى المؤسسة لخليفة وأفراد عائلته لتحقيق أمنيته. وأضاف: الأمنية ليست مجرد هدية يحصل عليها الطفل المريض، بل وصفة مُتكاملة تحمل معها الأمل والسعادة والشجاعة والتفاؤل والقوة الدافعة لمُحاربة المرض ومواصلة رحلة العلاج بغضّ النظر عن صعوباتها وآلامها.

تحقيق أمنية
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