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مصر.. البحوث الفلكية تكشف موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى
مصر.. البحوث الفلكية تكشف موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى
2 يونيو 2022 08:10

كشف الدكتور محمد غريب أستاذ فيزياء الشمس بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية المصرية، موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك لعام 1443 هجرية الموافق 2022.

وقال غريب في تصريحات لمصراوي، الأربعاء، أنه وفقا للحسابات الفلكية، فإن وقفة عرفات 9 ذو الحجة 1443 هـ تكون يوم الجمعة الموافق 8 يوليو، على أن يكون السبت الموافق 9 يوليو هو أول يوم عيد الأضحى المبارك لعام 2022 م.

وهنأ أستاذ فيزياء الشمس بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، جميع المصريين، بقرب حلول وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك قائلا:" كل عام والجميع بخير".

المصدر: وكالات
مصر
عيد الأضحى
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