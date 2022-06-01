يوسف البرعي ينال «الذهبية» في «ماليزيا للاختراعات»

خولة علي (دبي)

نال المخترع الإماراتي يوسف البرعي الجائزة الذهبية ضمن مشاركته في جناح الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ممثلة بمكتب براءات الاختراع، في معرض ماليزيا الدولي للاختراعات ITEX22، والذي نُظم خلال الفترة من 26 - 27 مايو الماضي.

ابتكار ذكي

وفاز البرعي عن اختراعه «مكعبات الأنابيب لكشف التسربات»، وهو ابتكار يعمل بنظام ذكي من خلال أنابيب تكشف عن نفسها في حال حدوث تسريب للمياه فيها، وترسل تنبيهات من الأنبوب إلى جهاز التحكم في نظام المراقبة الرئيس. وجاءت مشاركة الأمانة بهدف دعم وتشجيع المخترعين من مواطني دول مجلس التعاون، والمساهمة في تسويق اختراعاتهم أمام المستثمرين وإظهار جهود الأمانة العامة في هذا المجال.

يحرص على رفع اسم الإمارات

اسم الإمارات

وقال: هي فرصة مهمة لكل مخترع يسعى لأن يقدم حلول عالمية من خلال ابتكار يساهم في حفظ الموارد الطبيعة وحمياتها، في ظل ما تعانيه الشعوب من شح المياه وقلتها، ويعمل على التسويق والتعريف بمميزات هذا الاختراع من خلال الحصول على مستثمر نظراً لأهميته وحاجة كل منشأة له. وأحرص دائماً على رفع اسم دولة الإمارات في المحافل الدولية لما تقدمه من رعاية واهتمام وتحفيز على الإبداع والابتكار.

مراكز مشرفة

وذكر البرعي أنه من ضمن المخترعين المشاركين من دول مجلس التعاون في جناح الأمانة العامة والذين حققوا مراكز مشرفة، المخترع إبراهيم خليل المطوع من مملكة البحرين عن اختراعه «تنظيف الألواح الشمسية آلياً»، المخترعة سارة محمد البقمي من المملكة العربية السعودية عن اختراعها «تحوير بروتين ما قبل الارتباط في مستقبل عامل نخر الورم»، المخترع المهند سيف الفارسي من سلطنة عمان عن اختراعه «حذاء وجوارب طبية ذكية»، المخترعة سارة أمير الباكر من دولة قطر عن اختراعها «الجهاز الذكي للحماية في الأماكن الضيقة»، والمخترعة نهى حزمان الميع من دولة الكويت عن اختراعها «الكشف عن التلوث الإشعاعي في الطب النووي».

وتمت الإشادة بالاختراعات النوعية التي شارك بها المخترعون من دول مجلس التعاون في المعرض، والذين تم اختيارهم من قبل فريق متخصص من المحكمين في مكتب براءات الاختراع لاختيار الأفضل من الاختراعات التي تم التقدم بها للمعرض.