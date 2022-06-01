قوائم الطعام النباتية.. إلى أين؟

أبوظبي (الاتحاد)

كشف تقرير أصدرته الأمم المتحدة عام 2021 أن الطعام الذي نستهلكه يشكل 34% من انبعاثات غازات الدفيئة عالمياً، في حين تترك الأطعمة النباتية الأثر الأقل على المناخ في كل وجبة، لذلك يسهم تناول المزيد من هذه الأطعمة والتقليل من تناول الأطعمة الحيوانية، بما فيها منتجات الألبان، في الوصول إلى عالم صحي أكثر ومستويات أعلى من الاستدامة البيئية.

رينير ويرمان (من المصدر)

وأورد رينير ويرمان المدير العام لشركة «أبفيلد» في الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا أنه وفي مؤشر لافت على تغير التوجهات العالمية في عادات تحضير الطعام، طرح دليل ميشلان النجمة الخضراء الجديدة لتقدير جهود المطاعم الرائدة في الممارسات المستدامة. كما تم منح الشيف كلير فالي، نجمة ميشلان في 19 يونيو 2021، لتكون بذلك أول شيف «ڤيجان» فرنسية تنال هذا التكريم.

وذكر أن العالم العربي يشهد تغييرات مستمرّة في عادات استهلاك الطعام، حيث كشف استبيان لآراء الشباب العربي عام 2021 أن نحو 56% من سكان المنطقة، ممن تتراوح أعمارهم بين 18- 24 عاماً، مستعدون لمقاطعة العلامات التجارية التي تتسبب بضرر على البيئة. وأشار إلى أن العام الفائت شهد حصول 57 مطعماً نباتياً و24 مطعم «ڤيجان» على تصنيف نجمة ميشلان، تقديراً للإقبال المتزايد في مشهد المأكولات النباتية. وكشف استبيان قامت به مجلة «فوربس» أن 17 من بين 22 من المطاعم المشاركة التي وضعت قوائم طعام نباتية تماماً، سجلت زيادة في مبيعاتها بلغت نسبة 1000% لدى بعضها، واستقطبت المزيد من المتابعين على منصات التواصل الاجتماعي، فضلاً عن انخفاض تكاليف الوجبات.