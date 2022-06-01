«ليالي الأضواء» تعود إلى «ياس ووتروورلد»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت «ياس ووتروورلد أبوظبي» عن عودة فعالية «ليالي الأضواء» التي تقدم لضيوفها من عشاق المغامرات والألعاب المائية مزيجاً من الموسيقى والأنشطة الترفيهية المباشرة والأضواء المبهرة.

وستتحول الوجهة خلال هذه الفعالية، التي تقام كل يوم سبت بدءاً من 4 يونيو ولغاية 3 سبتمبر، إلى مدينة مائية ترفيهية مفعمة بالأضواء، تتيح قضاء أمسيات فريدة. وحرصت «ياس ووتروورلد أبوظبي» على تمديد العمل حتى الساعة 10:00 ليلاً لتوفر المزيد من الوقت للاستمتاع بهذه الأمسيات، والتي تتألق بسلسلة عروض وأنشطة مميزة مثل الهيدروجيت المائي، وعروض الليزر المختلفة، كالعروض البهلوانية ورقصات التنورة والمشي على العصي وعروض النار وسواها من الفعاليات التي لا تُنسى.ويمكن لمحبي الموسيقى الحصول على سماعات مضيئة، والرقص على وقع أنغام الموسيقى، والمشاركة في أجواء البهجة باستخدام أكسسوارات وعصي «النيون» المضيئة. وسيكون الضيوف على موعد مع أجمل المغامرات، والاستمتاع بمجموعة واسعة من المنزلقات والألعاب المائية المزينة بالأضواء، أو الاسترخاء على العوامات المضيئة في نهر «النيون». وتتواصل الأجواء الاحتفالية مع إمكانية التقاط الصور التذكارية عند الجدار المضاء بأجمل تصاميم الغرافيتي.

وقال راين واتكنز، مدير عام «ياس ووتروورلد أبوظبي»: تُعتبر ليالي الأضواء من الفعاليات السنوية المهمة التي يُسعدنا استضافتها مرة أخرى هذا العام. وباتت العروض السنوية تمثل جزءاً من هوية «ياس ووتروورلد أبوظبي» نظراً لأهميتها في تلبية احتياجات مختلف الفئات، وتزويدها بتجارب ترفيهية استثنائية. ومع عودة فعالية «ليالي الأضواء»، نتطلع إلى الترحيب بالضيوف من الأصدقاء والعائلات للاستمتاع بتجربة استثنائية.

وتوفر مدن ومرافق ياس الترفيهية التي تتولى شركة فرح إكسبيرينسز إدارة العمليات التشغيلية فيها، مجموعة واسعة من الألعاب والمرافق الترفيهية العائلية والعروض الحية لضيوفها. وتواصل كل من «عالم فيراري أبوظبي»، و«ياس ووتروورلد أبوظبي»، و«وارنر براذرز أبوظبي»، و«كلايم أبوظبي»، التي تبعد عن بعضها مسافة دقائق قليلة، اتخاذ الإجراءات الاحترازية لضمان توفير تجارب ترفيهية آمنة للجميع، حيث يتعين على الضيوف الدخول باستخدام نظام «المرور الأخضر» عبر تطبيق «الحصن الإماراتي».