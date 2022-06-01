طفلة  أميركية تنجو من أسد «بوما»

واشنطن (أ ف ب)

نجت طفلة أميركية تبلغ تسع سنوات من هجوم أسد بوما بري أثناء وجودها في مخيم بولاية واشنطن، وفق ما قال عمها الذي أطلق حملة تبرعات عبر الإنترنت لعلاجها.

وأوضحت السلطات المحلية أن ليلي كريجانيفسكي كانت تلعب لعبة الاختباء في الغابة بالقرب من المخيم، صباح السبت، مع طفلين آخرين عندما هاجمها فجأة أسد البوما وهو حيوان يندر جداً أن يستهدف البشر.

ونُقلت الطفلة بطوافة إلى المستشفى مصابة بجروح عدة في وجهها والجزء العلوي من جسدها، وخضعت لعمليات جراحية عدة.. وأشارت الشرطة إلى أن حالة الطفلة الصحية كانت مستقرة عقب الجراحات.