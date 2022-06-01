مصور ملكة بريطانيا: لا تغضب إطلاقاً

لندن (أ ف ب)

لا تزال الملكة إليزابيث الثانية تبهر آرثر إدواردز رغم مواكبته لها عن كثب على مدى عقود، إذ يتولى منذ 45 عاماً تصوير العائلة المالكة البريطانية لحساب صحيفة «ذي صن».

يقول إدواردز في حوار صحفي: لا شيء يُغضبها إطلاقاً، هي دائماً وقورة جداً ومن بين جميع أفراد العائلة المالكة أشعر بالتوتر الشديد معها لأن لها حضوراً مبهراً جداً. وأضاف أنه سألها ذات يوم: لماذا لا تذهبين إلى مكان آخر خلاف قصر بالمورال في الصيف فأخبرته أنها تحب بالمورال، فيما قالت معاوِنتها ضاحكة: إن الملكة تحب هذا القصر لأن الناس فيه لا يلقون بالاً لتحركاتها.