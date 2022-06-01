تمثال موليير يزين «فرساي»

(أ ف ب)

الفنان كارلوس ألفيس فيريرا يكسو تمثالاً برونزيا للكاتب المسرحي والممثل والشاعر الفرنسي موليير بطبقة مقاومة للتآكل في مسبك كوبرتان بمنطقة سان ريمي ليه شيفريوس، في خطوة أخيرة قبل أن يزين التمثال مدينة فرساي في إطار الاحتفالات بالذكرى الـ 400 لميلاد الرمز الفرنسي الكبير.. وموليير أحد أهم أساتذة الفن المسرحي الهزلي في أوروبا، وأخرج عشرات المسرحيات، وكثيراً ما لعب الدور الرئيس فيها، ولا دليل على قوة تأثيره أكبر من قول الفرنسيين بفخر عندما يتحدثون عن لغتهم: «إنها لغة موليير»، وتوفي موليير في بيته بعد عرض مسرحي في فبراير1673.