لا إنفلونزا بعد اليوم.. اكتشاف يمنع تكاثر الفيروس

في فصل الشتاء من كل عام، يتفشى فيروس الإنفلونزا الموسمية مخلفا العديد من الإصابات والوفيات خاصة في صفوف كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والمناعة الضعيفة. لكن ماذا لو حصل اكتشاف يمنع الإصابة بهذا الفيروس؟

فقد يساعد البحث، الذي يقوم به باحثون من جامعة كاليفورنيا في ريفرسايد في الولايات المتحدة، في إيقاف دورة الفيروس. حيث توصل الفريق إلى طريقة لمنع سلالة واحدة من فيروس الإنفلونزا من الوصول إلى بروتين بشري يحتاجه للتكاثر في الخلايا، بحسب ما نقله موقع «medicalxpress.com».

يمكن أن يؤدي هذا الاكتشاف إلى طرق فعالة للغاية لعلاج الإنفلونزا ويمكن أن ينطبق أيضًا على فيروسات الجهاز التنفسي الأخرى، مثل فيروس سارس-كوف-2 المسبب لمرض كوفيد-19.

رغم أن فيروس الإنفلونزا الموسمية لا يهدد حياة الكثيرين، فإنه مع ذلك يقتل عشرات الآلاف من الأشخاص كل عام. على سبيل المثال، تقدر المراكز الأميركية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أن المرض يتسبب في وفاة ما بين 12000 إلى 50000 شخص في الولايات المتحدة كل عام.

ولا يعتمد البحث الجديد، المنشور في دورية «Viruses»، على جهاز المناعة لوقف الفيروس. فمن أجل إصابة الشخص بالمرض، يجب على فيروس الإنفلونزا أن يصيب خلايا الجسم، حيث سيتكاثر.

اكتشف جيايو لياو، البروفيسور المساعد في الهندسة الحيوية بجامعة كاليفورنيا في ريفرسايد، سابقًا أن النوعين الأكثر شيوعًا من فيروسات الإنفلونزا، وهما «الإنفلونزا أ» و«الإنفلونزا ب»، يتطلبان بروتينًا بشريًا فريدًا للتكاثر في الخلايا ثم إصابة المزيد من الخلايا.

حدد البحث الحالي طريقة لمنع تكاثر فيروس «الإنفلونزا ب» عن طريق تحصين هذا البروتين الضروري. من دون دخول الفيروس إلى هذا البروتين، يتوقف تكاثره تمامًا في الخلايا.

على الرغم من الحاجة إلى مزيد من العمل، فإن اكتشاف منع تكاثر فيروس الإنفلونزا يجعل العلم يقترب خطوة كبيرة من القضاء على هذا المرض إلى الأبد.