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مزاد لعينة غبار تخفي سرا لأول مهمة مأهولة على القمر
مزاد لعينة غبار تخفي سرا لأول مهمة مأهولة على القمر
1 يونيو 2022 22:27

يتطلع عشاق الفضاء إلى شراء عينة فريدة من غبار القمر جمعها رواد الفضاء من بعثة "أبولو 11" في عام 1969، تُعرض للبيع في مزاد علني.

وتتميز عينة غبار القمر هذه بأنها تأتي من مهمة ناسا الشهيرة لنيل أرمستونغ، أول إنسان يقف على سطح القمر، وقد لا يكون هذا هو الأمر الوحيد المثير بشأن هذه العينة، بل إنها تحمل أيضا سرا مثيرا للاشمئزاز.

وكانت هذه العينة جزءا من تجربة علمية، حيث وقع تغذية الصراصير، جنبا إلى جنب مع مخلوقات أخرى، بغبار القمر واسترداده من أحشائها، لمراقبة الآثار المرضية المحتملة عليها.

وخلال المهمة الأولى إلى القمر، كان العلماء قلقين من أن رواد الفضاء سيواجهون مواد مضرة على سطح القمر أو إعادة التلوث إلى الأرض.

ولذلك، عمل العلماء على دراسة التأثيرات السلبية المحتملة لغبار القمر.

وعقب تناول الصراصير كميات صغيرة من الغبار القمري وهضمها، وقع قتل وتشريح الصراصير الثلاثة التي التهمت الغبار القمري.

وأزال العلماء الغبار من بطونها ولم يجدوا أي دليل يشير إلى أن العينة كانت سامة. وتعرض الآن بقايا الوجبة الأخيرة للحشرة للبيع بالمزاد، إلى جانب بعض جثث الحشرات وتذكارات أخرى من الدراسة.

وتبيع دار مزادات RR Auction العينات القمرية المميزة هذه كجزء من مزاد بعنوان "النوادر الرائعة".

وبدأت عملية تقديم العروض في 26 مايو وستستمر حتى 23 يونيو، لذلك هناك متسع من الوقت لتقديم العروض بحسب «rt».

ويشار إلى أن عرض السعر المبدئي كان 10 آلاف دولار (7918 جنيها إسترلينيا)، ويعتقد خبراء المزاد أن عينة القمر ستباع في النهاية بمبلغ 400 ألف دولار (317 ألف جنيه إسترليني).

وقال بوبي ليفينغستون، نائب الرئيس التنفيذي لمزادات RR Auction، لموقع CollectSPACE: "عندما نمثل شيئا من أبولو 11، فمن الواضح أنه مثير لأنها أهم مهمة، ولكن عندما تحصل على شيء مثل الصراصير التي تم تغذيتها بمواد قمرية، فهذا يظهر مدى التنوع الذي كان عليه برنامج أبولو".

المصدر: وكالات
القمر
سطح القمر
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