تعرف على الفيروس المسبب لـ"إنفلونزا الطماطم"

أحمد شعبان (القاهرة)

أكد الدكتور مجدى بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، أن حمى الطماطم أو إنفلونزا الطماطم تسمية خاطئة لمرض "اليد والقدم والفم" والذي تسببه العدوى بفيروس "كوكساكي"، ويسبب ظهور بثور تشبه الطماطم على الجلد. ولذلك، اشتهر بهذه التسمية.

وأوضح بدران لـ"الاتحاد" أن هذا المرض عدوى فيروسية خفيفة ومعدية شائعة بين الصغار الرضع ودون سن 5 سنوات، وليست مرضا خطيرا، رغم أن الأعراض يمكن أن تكون مقلقة بشكل خاص للأطفال، وعادة تختفي الأعراض في غضون عشرة أيام.

ولفت خبير المناعة إلى أن هذه الإنفلونزا تنتشر بسرعة في المدارس ومراكز الرعاية والأطفال هم الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس الذي ليس له علاج ولا تطعيم، والمريض يشفى ذاتيا حسب مناعته.

وأكد أن الأطفال يطورون مناعة ضد مرض "اليد والقدم والفم" مع تقدمهم في السن، ويكتسبون أجساما مضادة بعد التعرض للفيروس. ومع ذلك، من الممكن أن يُصاب به المراهقون والبالغون، وعادة ما يكون المرض بسيطا يستمر بضعة أيام. ويعتبر الجفاف وصعوبة البلع من أكثر المضاعفات شيوعا له. ويمكن للنمط النادر والخطير من فيروس "كوكساكي" أن يصيب الدماغ ويسبب مضاعفات نادرة مثل التهاب الدماغ والسحايا الفيروسي.

وأوضح بدران أن فيروس كوكساكي A16 ينتمي إلى مجموعة الفيروسات المعوية، ويدخل الجسم عن طريق الفم، أو العدوى من خلال شخص مصاب، أو الإفرازات، مثل اللعاب أو المخاط ، وسائل البثور، والسعال أو العطس.

وأضاف أنه غالبا ما تكون الأعراض الحمى وارتفاع الحرارة، والتهاب الحلق وفي بعض الأحيان ضعف الشهية والشعور بالإعياء، وغثيان وتقيؤ ومغص وسعال وصداع وتهيج وشعور بتوعك وظهور بثور حمراء مؤلمة على اللسان والفم، وطفح جلدي أحمر على اليدين والقدمين واحتقان في الأنف.

وأشار خبير المناعة إلى أنه للوقاية من هذا الفيروس يجب العناية بالنظافة الشخصية فهي خط الدفاع الأول، وغسل الأيدي بالماء والصابون، أو استخدام مُعقم اليدين وتطهير الأسطح، وعدم لمس الوجه إلا بأيدٍ مُطهرة أو مغسولة، وعزل المصابين.