فرنسا تهدي الملكة إليزابيث حصاناً من الحرس الجمهوري

أعلن قصر الإليزيه، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، سوف يهدي حصانا من الحرس الجمهوري الفرنسي للملكة البريطانية إليزابيث الثانية بمناسبة مرور سبعين عاما على اعتلائها العرش.

وقال قصر الإليزيه: إن الحصان فابولو دو موكور، الذي يبلغ سبع سنوات من العمر، يمثل تربية الخيول الفرنسية بتأنقه وسلوكه المتناغم وعقليته الجيدة. وينحدر الحصان من شمال شرق فرنسا وهو من نسل حصانين رياضيين ورافق ماكرون إلى الشانزليزيه للمرة الأولى في أوائل مايو الماضي.

وسوف يتم إهداء فابولو إلى جانب سرج من الخيالة الفرنسية ولجام وسيف معقوف.

ومن غير المعلوم حتى الآن، متى سوف تلتقي الملكة المعروف حبها للجياد، بفابولو.

وإلى جانب الهدايا، يعتزم ماكرون الاحتفاء بيوبيل الملكة بعدد من الإيماءات. فسوف يتم وضع سبعين لوحا من خشب الزان الأبيض على طول الموقع التذكاري البريطاني الخاص بعملية إنزال نورماندي وسوف تنار العديد من المباني العامة في شمال فرنسا بألوان العلم البريطاني الحمراء والزرقاء.

وبالإضافة لذلك، سوف يضيء ماكرون شعلة قوس النصر في باريس.