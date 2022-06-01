تبرئة مبيد أعشاب شهير من التسبب في السرطان

اعتبرت الوكالة الأوروبية للمواد الكيميائية أن الأدلة العلمية المتاحة لا تسمح بتصنيف «الغليفوسات»، وهو مبيد أعشاب يستخدم على نطاق واسع في كل أنحاء العالم، ضمن المواد المسرطنة.

وقال مدير تقييم المخاطر في الوكالة الأوروبية للمواد الكيميائية مارك راسنبرغ إن «لجنة تقييم المخاطر التابعة للوكالة توصلت إلى رأيها العلمي المستقل ومفاده أن لا تغيير في التصنيف الحالي للغليفوسات».

يعتبر التصنيف الحالي أن الغليفوسات، وهو من أكثر مبيدات الأعشاب استخداماً في العالم، يتسبب «بإصابات في العيون» و«سام للبيئات المائية».

وأضافت الوكالة في بيان: «بعد مراجعة شاملة للأدلة العلمية، خلصت اللجنة مجدداً إلى أنه لا مبرر لتصنيف الغليفوسات على أنه مادة مسرطنة».

وتكمن أهمية هذا التقويم في كونه يتيح للمفوضية الأوروبية أن تقرر ما إذا كانت ستمدد أم لا الترخيص باستخدام مبيد الأعشاب هذا في الاتحاد الأوروبي.

ينتهي الترخيص الحالي، الذي مُدِد عام 2017 خمس سنوات، في 15 ديسمبر 2022. لكنه سيمدد تلقائياً حتى نهاية عملية التقويم، ما لم يتم تحديد خطر معين قبل ذلك.

كانت الوكالة الدولية لأبحاث السرطان، التابعة لمنظمة الصحة العالمية، اعتبرت في مارس 2015 أن «من المحتمل أن يكون الغليفوسات مادة مسرطنة» للإنسان.